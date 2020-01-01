Волинянка потрапила у кліп відомої української рок-групи «Скай». ВІДЕО
Сьогодні, 18:56
Жителька села Зарудчі Любешівського району Світла Шахно «засвітилася» у кліпі відомого українського рок-гурту «Скай».
Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
До слова, прем’єра відеоролику із піснею «Переживем» відбулася в соцмережі в четвер, 7 травня.
За словами дівчини, до участі її запросили самі вокалісти «Скаю».
«Я є їхнім підписником на Фейсбук, Якось мені прийшло запрошення бути співавтором кліпу на тему коронавірусу. А згодом отримала текст і музику, під яку я мала його заспівати на своєму любительському відео. Надіслала ролик дркугого дня Великодня. Тож була приємно вражена, коли двічі побачила себе в кліпі», - пояснила, як саме все відбувалося, красуня-землячка.
Вона двічі з’являється в кадрі – на початку відео та під кінець.
Зазначимо, Світлана Шахно є тренеркаою легкоатлетів, котрі займаються в Любешівській ДЮСШ.
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Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
До слова, прем’єра відеоролику із піснею «Переживем» відбулася в соцмережі в четвер, 7 травня.
За словами дівчини, до участі її запросили самі вокалісти «Скаю».
«Я є їхнім підписником на Фейсбук, Якось мені прийшло запрошення бути співавтором кліпу на тему коронавірусу. А згодом отримала текст і музику, під яку я мала його заспівати на своєму любительському відео. Надіслала ролик дркугого дня Великодня. Тож була приємно вражена, коли двічі побачила себе в кліпі», - пояснила, як саме все відбувалося, красуня-землячка.
Вона двічі з’являється в кадрі – на початку відео та під кінець.
Зазначимо, Світлана Шахно є тренеркаою легкоатлетів, котрі займаються в Любешівській ДЮСШ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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