Волинянка потрапила у кліп відомої української рок-групи «Скай». ВІДЕО

Світла Шахно «засвітилася» у кліпі відомого українського рок-гурту «Скай».



Про це



До слова, прем’єра відеоролику із піснею «Переживем» відбулася в соцмережі в четвер, 7 травня.



За словами дівчини, до участі її запросили самі вокалісти «Скаю».



«Я є їхнім підписником на Фейсбук, Якось мені прийшло запрошення бути співавтором кліпу на тему коронавірусу. А згодом отримала текст і музику, під яку я мала його заспівати на своєму любительському відео. Надіслала ролик дркугого дня Великодня. Тож була приємно вражена, коли двічі побачила себе в кліпі», - пояснила, як саме все відбувалося, красуня-землячка.



Вона двічі з’являється в кадрі – на початку відео та під кінець.

Зазначимо, Світлана Шахно є тренеркаою легкоатлетів, котрі займаються в Любешівській ДЮСШ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Зарудчі Любешівського району«засвітилася» у кліпі відомого українського рок-гурту «Скай».Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".До слова, прем’єра відеоролику із піснею «Переживем» відбулася в соцмережі в четвер, 7 травня.За словами дівчини, до участі її запросили самі вокалісти «Скаю».«Я є їхнім підписником на Фейсбук, Якось мені прийшло запрошення бути співавтором кліпу на тему коронавірусу. А згодом отримала текст і музику, під яку я мала його заспівати на своєму любительському відео. Надіслала ролик дркугого дня Великодня. Тож була приємно вражена, коли двічі побачила себе в кліпі», - пояснила, як саме все відбувалося, красуня-землячка.Вона двічі з’являється в кадрі – на початку відео та під кінець.Зазначимо, Світлана Шахно є тренеркаою легкоатлетів, котрі займаються в Любешівській ДЮСШ.

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