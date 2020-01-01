Ранок 10 травня: в Україні – 15 232 випадки коронавірусу, на Волині – 470
Сьогодні, 10:15
Підтверджено 15 232 випадки COVID-19, з них 522 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 056 дітей та 2 964 медиків.
Усього в Україні дослідили 176 403 зразків методом ПЛР, – повідомляє Центр громадського здоров'я України.
На амбулаторному лікуванні 10 470 пацієнтів, з них 871 дитина та 2 431 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 060 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 544 (291 одужав);
Волинська обл. — 470 (119 одужали);
Дніпропетровська обл. — 704 (75 одужали);
Донецька обл. — 100 (20 одужали);
Житомирська обл. — 517 (54 одужали);
Закарпатська обл. — 695 (99 одужали);
Запорізька обл. — 328 (120 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1 116 (218 одужали);
м. Київ — 1 805 (138 одужали);
Київська обл. — 972 (119 одужали);
Кіровоградська обл. — 416 (239 одужали);
Луганська обл. — 42 (14 одужали);
Львівська обл. — 753 (152 одужали);
Миколаївська обл. — 221 (49 одужали);
Одеська обл. — 636 (32 одужали);
Полтавська обл. — 246 (106 одужали);
Рівненська обл. — 926 (142 одужали);
Сумська обл. — 154 (74 одужали);
Тернопільська обл. — 999 (310 одужали);
Харківська обл. — 572 (67 одужали);
Херсонська обл. — 159 (80 одужали);
Хмельницька обл. — 175 (49 одужали);
Черкаська обл. — 341 (144 одужали);
Чернівецька обл. — 2 268 (338 одужали);
Чернігівська обл. — 73 (11 одужали).
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Усього в Україні дослідили 176 403 зразків методом ПЛР, – повідомляє Центр громадського здоров'я України.
На амбулаторному лікуванні 10 470 пацієнтів, з них 871 дитина та 2 431 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 060 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 544 (291 одужав);
Волинська обл. — 470 (119 одужали);
Дніпропетровська обл. — 704 (75 одужали);
Донецька обл. — 100 (20 одужали);
Житомирська обл. — 517 (54 одужали);
Закарпатська обл. — 695 (99 одужали);
Запорізька обл. — 328 (120 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1 116 (218 одужали);
м. Київ — 1 805 (138 одужали);
Київська обл. — 972 (119 одужали);
Кіровоградська обл. — 416 (239 одужали);
Луганська обл. — 42 (14 одужали);
Львівська обл. — 753 (152 одужали);
Миколаївська обл. — 221 (49 одужали);
Одеська обл. — 636 (32 одужали);
Полтавська обл. — 246 (106 одужали);
Рівненська обл. — 926 (142 одужали);
Сумська обл. — 154 (74 одужали);
Тернопільська обл. — 999 (310 одужали);
Харківська обл. — 572 (67 одужали);
Херсонська обл. — 159 (80 одужали);
Хмельницька обл. — 175 (49 одужали);
Черкаська обл. — 341 (144 одужали);
Чернівецька обл. — 2 268 (338 одужали);
Чернігівська обл. — 73 (11 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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