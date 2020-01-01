Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
На пляжі Теремнівської водойми люди вже відкрили купальний сезон.
У понеділок, 11 травня, на території зібралося чимало відпочивальників. Про це інформує ІА "Конкурент".
Зауважимо: офіційно купальний сезон у Луцьку ще не відкритий. Зазвичай він стартує 1 червня і триває до 31 серпня.
Проте на вулиці сьогодні було спекотно: температура повітря сягала 27°С.
До слова, від 11 травня відкрилися магазини в ТРЦ, літні майданчики кафе та салони краси.
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У понеділок, 11 травня, на території зібралося чимало відпочивальників. Про це інформує ІА "Конкурент".
Зауважимо: офіційно купальний сезон у Луцьку ще не відкритий. Зазвичай він стартує 1 червня і триває до 31 серпня.
Проте на вулиці сьогодні було спекотно: температура повітря сягала 27°С.
До слова, від 11 травня відкрилися магазини в ТРЦ, літні майданчики кафе та салони краси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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