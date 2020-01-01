вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО

Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
На пляжі Теремнівської водойми люди вже відкрили купальний сезон.

У понеділок, 11 травня, на території зібралося чимало відпочивальників. Про це інформує ІА "Конкурент".

Зауважимо: офіційно купальний сезон у Луцьку ще не відкритий. Зазвичай він стартує 1 червня і триває до 31 серпня.

Проте на вулиці сьогодні було спекотно: температура повітря сягала 27°С.

Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО



До слова, від 11 травня відкрилися магазини в ТРЦ, літні майданчики кафе та салони краси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Теремнівські ставки, купальний сезон, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат
Сьогодні, 23:29
У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО
Сьогодні, 22:45
Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Сьогодні, 21:41
«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Сьогодні, 21:10
Схожі новини
«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України «Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Сьогодні, 21:10
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:38
У МОЗ розповіли, коли можуть скасувати масковий режим в Україні У МОЗ розповіли, коли можуть скасувати масковий режим в Україні
Сьогодні, 12:00
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 05:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат
Сьогодні, 23:29
 0
У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО
Сьогодні, 22:45
 0
Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
 0
У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Сьогодні, 21:41
 0
«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Сьогодні, 21:10
 0
Медіа
відео
1/8