У Нововолинську на перехресті зіткнулися мотоцикл та Volkswagen
Сьогодні, 12:28
У Нововолинську на перехресті вулиць Героїв АТО та Сонячної сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася ще 8-го травня о 18:00, - пише БУГ.
Як повідомили в Нововолинському відділенні поліції, водій автомобіля Volkswagen Golf, машканець Нововолинська, під час здійснення повороту ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Kawasaki Kle 500 під керуванням нововолинця, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих в аварії немає.
На водія мотоцикла склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилася ще 8-го травня о 18:00, - пише БУГ.
Як повідомили в Нововолинському відділенні поліції, водій автомобіля Volkswagen Golf, машканець Нововолинська, під час здійснення повороту ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Kawasaki Kle 500 під керуванням нововолинця, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих в аварії немає.
На водія мотоцикла склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пустовіт розповів, коли ринки Луцька можуть відкрити повністю
Сьогодні, 12:55
Синоптик попередила про заморозки у найближчу ніч
Сьогодні, 12:47
У Нововолинську на перехресті зіткнулися мотоцикл та Volkswagen
Сьогодні, 12:28
Мешканці села під Луцьком 4 дні сидітимуть без світла
Сьогодні, 12:20
На Київщині знайшли застреленим військовослужбовця
Сьогодні, 12:08