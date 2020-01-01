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У Нововолинську на перехресті зіткнулися мотоцикл та Volkswagen

У Нововолинську на перехресті зіткнулися мотоцикл та Volkswagen
У Нововолинську на перехресті вулиць Героїв АТО та Сонячної сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася ще 8-го травня о 18:00, - пише БУГ.

Як повідомили в Нововолинському відділенні поліції, водій автомобіля Volkswagen Golf, машканець Нововолинська, під час здійснення повороту ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Kawasaki Kle 500 під керуванням нововолинця, котрий рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих в аварії немає.

На водія мотоцикла склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

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Теги: аварія, Нововолинськ
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