У Нововолинську на перехресті зіткнулися мотоцикл та Volkswagen





Аварія трапилася ще 8-го травня о 18:00, - пише БУГ.



Як повідомили в Нововолинському відділенні поліції, водій автомобіля Volkswagen Golf, машканець Нововолинська, під час здійснення повороту ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Kawasaki Kle 500 під керуванням нововолинця, котрий рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих в аварії немає.



На водія мотоцикла склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

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