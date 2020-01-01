Чоловік із COVID-19, який на вихідних помер у Луцьку, мав багато супутніх хвороб
Сьогодні, 19:40
11 травня Волинський обласний лабораторний центр повідомив про 11 жертву коронавірусу на Волині. Ним виявився 78-річний чоловік із Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін.
За його словами, чоловік був госпіталізований у Волинську обласну інфекційну лікарню. Лучанину зробили ПЛР-тест, який виявився позитивний. Помер чоловік 9 травня. Він мав багато супутніх хвороб.
Володимир Лотвін зауважив, що забір крові на виявлення коронавірусної інфекції у чоловіка взяли у той день, коли лучанин помер, 9 травня.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін.
За його словами, чоловік був госпіталізований у Волинську обласну інфекційну лікарню. Лучанину зробили ПЛР-тест, який виявився позитивний. Помер чоловік 9 травня. Він мав багато супутніх хвороб.
Володимир Лотвін зауважив, що забір крові на виявлення коронавірусної інфекції у чоловіка взяли у той день, коли лучанин помер, 9 травня.
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