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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чоловік із COVID-19, який на вихідних помер у Луцьку, мав багато супутніх хвороб

Чоловік із COVID-19, який на вихідних помер у Луцьку, мав багато супутніх хвороб
11 травня Волинський обласний лабораторний центр повідомив про 11 жертву коронавірусу на Волині. Ним виявився 78-річний чоловік із Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін.

За його словами, чоловік був госпіталізований у Волинську обласну інфекційну лікарню. Лучанину зробили ПЛР-тест, який виявився позитивний. Помер чоловік 9 травня. Він мав багато супутніх хвороб.

Володимир Лотвін зауважив, що забір крові на виявлення коронавірусної інфекції у чоловіка взяли у той день, коли лучанин помер, 9 травня.

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Теги: смерть, Луцьк, коронавірус
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