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У центрі Володимира-Волинського – подвійна аварія. ВІДЕО

У центрі Володимира-Волинського – подвійна аварія. ВІДЕО
Близько 13:40 14-го травня у центрі Володимира-Волинського на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Відео з місця ДТП БУГу надіслали перехожі.

Зіткнулися три автівки, які були на одній смузі руху: Москвич, автівка доставки закладу «Баварія» та авто гібрид Nissan. Ймовірна причина аварії – недотримання дистанції. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

На місці працювала поліція.

Через заблоковану смугу руху утворився затор. Автівки об’їжджали через тротуари.


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Теги: Володимир, подвійна аварія
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