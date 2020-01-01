Був наркозалежним: що відомо про померлого від коронавірусу 44-річного волинянина
Сьогодні, 16:29
14-го травня повідомили про першу смерть від коронавірусу у Володимирі-Волинському. Помер інфікований вірусом 44-річний чоловік.
Як розповіла БУГу керівник КП «Володимир-Волинське» ТМО Тетяна Ващук, 7-го травня чоловік звернувся до сімейного лікаря і був відправлений на «фільтр» – у кімнату при вході в поліклініку, де є медпрацівники, одягнені у засоби захисту.
Лікарі первинки діагностували в чоловіка полісегментарну двобічну пневмонію. Пацієнта відправили в бокс в інфекційному відділенні.
Як розповіла лікар, чоловік з 2009-го року перебував на метадоновій програмі, мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.
За словами Ващук, ПЛР-тест дав позитивний результат на COVID-19. Чоловіка поховають згідно всіх вимог і наказів.
“Пацієнта приймали в засобах індивідуального захисту. Ще з початку карантину ми розділили відділення. Первинка відділилася, приймальне відділення, інфекційне, терапія, реанімація і відділили тяжких пацієнтів”, – розповіла Тетяна Ващук.
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Як розповіла БУГу керівник КП «Володимир-Волинське» ТМО Тетяна Ващук, 7-го травня чоловік звернувся до сімейного лікаря і був відправлений на «фільтр» – у кімнату при вході в поліклініку, де є медпрацівники, одягнені у засоби захисту.
Лікарі первинки діагностували в чоловіка полісегментарну двобічну пневмонію. Пацієнта відправили в бокс в інфекційному відділенні.
Як розповіла лікар, чоловік з 2009-го року перебував на метадоновій програмі, мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.
За словами Ващук, ПЛР-тест дав позитивний результат на COVID-19. Чоловіка поховають згідно всіх вимог і наказів.
“Пацієнта приймали в засобах індивідуального захисту. Ще з початку карантину ми розділили відділення. Первинка відділилася, приймальне відділення, інфекційне, терапія, реанімація і відділили тяжких пацієнтів”, – розповіла Тетяна Ващук.
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