«Приєднувати Ківерці до Луцька немає сенсу», – консультант АМУ





Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення розповів регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський. Повідомляє



«Нинішнє законодавство не передбачає об’єднання міст з іншими містами. Законодавство дозволяє приєднувати до міст селища та села. Тому зараз вести мову про те, що Ківерці приєднають до Луцька немає сенсу. Я чув інтерв’ю окремих політиків. Не думаю, що Луцьку потрібно приєднувати до себе Ківерці. Луцьку зараз треба справитися з тим, що в нього є. Якщо ще Ківерці приєднати до Луцька, то буде ще складніше. А до Ківерців зараз приєднано величезну територію аж до Маневицького району. Ківерці самодостатнє місто, райцентр, залізничний вузол. Там можна розвинути промисловість та іншу інфраструктуру і бути самодостатнім центром», - наголосив Валентин Малиновський.



Нагадаємо, 13 травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приєднання Ківерців до Луцька зараз неможливе і недоцільне.Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення розповів регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки. Повідомляє «Волинь UA» «Нинішнє законодавство не передбачає об’єднання міст з іншими містами. Законодавство дозволяє приєднувати до міст селища та села. Тому зараз вести мову про те, що Ківерці приєднають до Луцька немає сенсу. Я чув інтерв’ю окремих політиків. Не думаю, що Луцьку потрібно приєднувати до себе Ківерці. Луцьку зараз треба справитися з тим, що в нього є. Якщо ще Ківерці приєднати до Луцька, то буде ще складніше. А до Ківерців зараз приєднано величезну територію аж до Маневицького району. Ківерці самодостатнє місто, райцентр, залізничний вузол. Там можна розвинути промисловість та іншу інфраструктуру і бути самодостатнім центром», - наголосив Валентин Малиновський.Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію