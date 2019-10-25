«Приєднувати Ківерці до Луцька немає сенсу», – консультант АМУ
Сьогодні, 08:26
Приєднання Ківерців до Луцька зараз неможливе і недоцільне.
Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення розповів регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський. Повідомляє «Волинь UA».
«Нинішнє законодавство не передбачає об’єднання міст з іншими містами. Законодавство дозволяє приєднувати до міст селища та села. Тому зараз вести мову про те, що Ківерці приєднають до Луцька немає сенсу. Я чув інтерв’ю окремих політиків. Не думаю, що Луцьку потрібно приєднувати до себе Ківерці. Луцьку зараз треба справитися з тим, що в нього є. Якщо ще Ківерці приєднати до Луцька, то буде ще складніше. А до Ківерців зараз приєднано величезну територію аж до Маневицького району. Ківерці самодостатнє місто, райцентр, залізничний вузол. Там можна розвинути промисловість та іншу інфраструктуру і бути самодостатнім центром», - наголосив Валентин Малиновський.
Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення розповів регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський. Повідомляє «Волинь UA».
«Нинішнє законодавство не передбачає об’єднання міст з іншими містами. Законодавство дозволяє приєднувати до міст селища та села. Тому зараз вести мову про те, що Ківерці приєднають до Луцька немає сенсу. Я чув інтерв’ю окремих політиків. Не думаю, що Луцьку потрібно приєднувати до себе Ківерці. Луцьку зараз треба справитися з тим, що в нього є. Якщо ще Ківерці приєднати до Луцька, то буде ще складніше. А до Ківерців зараз приєднано величезну територію аж до Маневицького району. Ківерці самодостатнє місто, райцентр, залізничний вузол. Там можна розвинути промисловість та іншу інфраструктуру і бути самодостатнім центром», - наголосив Валентин Малиновський.
Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Приєднувати Ківерці до Луцька немає сенсу», – консультант АМУ
Сьогодні, 08:26
У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть подати заяву на зарахування дітей до шкіл онлайн
Сьогодні, 07:16
Повідомили, коли в Україні зможуть відновити роботу кінотеатри
Сьогодні, 06:26