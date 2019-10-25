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«Приєднувати Ківерці до Луцька немає сенсу», – консультант АМУ

«Приєднувати Ківерці до Луцька немає сенсу», – консультант АМУ
Приєднання Ківерців до Луцька зараз неможливе і недоцільне.

Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення розповів регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський. Повідомляє «Волинь UA».

«Нинішнє законодавство не передбачає об’єднання міст з іншими містами. Законодавство дозволяє приєднувати до міст селища та села. Тому зараз вести мову про те, що Ківерці приєднають до Луцька немає сенсу. Я чув інтерв’ю окремих політиків. Не думаю, що Луцьку потрібно приєднувати до себе Ківерці. Луцьку зараз треба справитися з тим, що в нього є. Якщо ще Ківерці приєднати до Луцька, то буде ще складніше. А до Ківерців зараз приєднано величезну територію аж до Маневицького району. Ківерці самодостатнє місто, райцентр, залізничний вузол. Там можна розвинути промисловість та іншу інфраструктуру і бути самодостатнім центром», - наголосив Валентин Малиновський.

Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план Волині.

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Теги: Луцьк, Ківерці, Асоціація міст України, децентралізація, приєднання
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