вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО

На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру працівнику Сарненського відділу поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області.

Правоохоронець підозрюється в одержанні хабаря, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський з листопада 2019 року систематично вимагав у бурштинокопача хабаря за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.

На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО

Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 тисяч гривень.

На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО
На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО

Крім того, у ході обшуків, проведених правоохоронцями за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем можливого незаконного зберігання корисних копалин, виявили та вилучили понад 150 кілограмів бурштину-сирцю. Орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, гроші в сумі 6,8 тисячі доларів та знаряддя для обробітку бурштину.

На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО
На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин, поліцейський, затримання, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО
Сьогодні, 04:18
На перехресті у Луцьку встановили камери відеоспостереження
Сьогодні, 03:31
У компанії Twitter працівникам дозволили постійно працювати дистанційно
Сьогодні, 02:30
У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала
Сьогодні, 01:45
Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»
Сьогодні, 00:19
Схожі новини
У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
07 травень, 19:18
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
26 лютий, 12:17
На Волині затримали авто з бурштином На Волині затримали авто з бурштином
20 лютий, 10:57
Поліцейський з Волині попався на «дерев’яних» хабарах: його чекає суд Поліцейський з Волині попався на «дерев’яних» хабарах: його чекає суд
28 грудень, 2019, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО
Сьогодні, 04:18
 0
На перехресті у Луцьку встановили камери відеоспостереження
Сьогодні, 03:31
 0
У компанії Twitter працівникам дозволили постійно працювати дистанційно
Сьогодні, 02:30
 0
Медіа
відео
1/8