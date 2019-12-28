На Рівненщині поліцейського підозрюють у «кришуванні» видобутку бурштину. ФОТО





Правоохоронець підозрюється в одержанні хабаря, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба



За попередньою інформацією, поліцейський з листопада 2019 року систематично вимагав у бурштинокопача хабаря за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.





Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 тисяч гривень.





Крім того, у ході обшуків, проведених правоохоронцями за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем можливого незаконного зберігання корисних копалин, виявили та вилучили понад 150 кілограмів бурштину-сирцю. Орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, гроші в сумі 6,8 тисячі доларів та знаряддя для обробітку бурштину.





У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру працівнику Сарненського відділу поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області.Правоохоронець підозрюється в одержанні хабаря, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба ДБР За попередньою інформацією, поліцейський з листопада 2019 року систематично вимагав у бурштинокопача хабаря за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 тисяч гривень.Крім того, у ході обшуків, проведених правоохоронцями за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем можливого незаконного зберігання корисних копалин, виявили та вилучили понад 150 кілограмів бурштину-сирцю. Орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, гроші в сумі 6,8 тисячі доларів та знаряддя для обробітку бурштину.У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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