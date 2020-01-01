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Повідомили деталі аварії з потерпілими у Луцькому районі, де Mercedes врізався у дерево

Повідомили деталі аварії з потерпілими у Луцькому районі, де Mercedes врізався у дерево
Розповіли деталі аварії на автодорозі неподалік села Всеволодівка Луцького району, де Mercedes Benz злетів у кювет та врізався в дерево.

Про це інформує ГУНП в області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по обіді. За кермом автомобіля перебував 26-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево. Внаслідок ДТП постраждали пасажири транспортного засобу, 22 та 24 років. Потерпілих «вирізали» рятувальники. Їх госпіталізували. Обоє жителі Локачинського району.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, ДТП
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