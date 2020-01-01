«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви





Про це



Нагадаємо, на чисельні прохання гостей тюльпанове поле вирішили відкрити ще на 3 дні. Так, на відвідувачів чекають за звичним графіком протягом 15-17 травня з 10.00 до 19.00 годину.



"Ми чекаємо нас вас...Аромат свіжих польових трав, свіжі враження, свіже повітря... Тюльпанове поле відкрите для вас", - йдеться у дописі.



Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:

- вхід без маски заборонен;

- дотримання дистанції 1,5-2м;



Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тюльпанове поле поблизу селища Голоби Ковельського району відкрили для відвідувачв сьогодні, 15 травня, після одноденної перерви.Про це повідомляють організатори заходу на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.Нагадаємо, на чисельніТак, на відвідувачів чекають за звичним графіком протягом 15-17 травня з 10.00 до 19.00 годину."Ми чекаємо нас вас...Аромат свіжих польових трав, свіжі враження, свіже повітря... Тюльпанове поле відкрите для вас", - йдеться у дописі.Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:- вхід без маски заборонен;- дотримання дистанції 1,5-2м;Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.

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