«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви
Сьогодні, 11:56
Тюльпанове поле поблизу селища Голоби Ковельського району відкрили для відвідувачв сьогодні, 15 травня, після одноденної перерви.
Про це повідомляють організатори заходу на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, на чисельні прохання гостей тюльпанове поле вирішили відкрити ще на 3 дні. Так, на відвідувачів чекають за звичним графіком протягом 15-17 травня з 10.00 до 19.00 годину.
"Ми чекаємо нас вас...Аромат свіжих польових трав, свіжі враження, свіже повітря... Тюльпанове поле відкрите для вас", - йдеться у дописі.
Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;
Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.
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Про це повідомляють організатори заходу на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, на чисельні прохання гостей тюльпанове поле вирішили відкрити ще на 3 дні. Так, на відвідувачів чекають за звичним графіком протягом 15-17 травня з 10.00 до 19.00 годину.
"Ми чекаємо нас вас...Аромат свіжих польових трав, свіжі враження, свіже повітря... Тюльпанове поле відкрите для вас", - йдеться у дописі.
Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;
Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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