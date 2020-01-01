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«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви

«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви
Тюльпанове поле поблизу селища Голоби Ковельського району відкрили для відвідувачв сьогодні, 15 травня, після одноденної перерви.

Про це повідомляють організатори заходу на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.

Нагадаємо, на чисельні прохання гостей тюльпанове поле вирішили відкрити ще на 3 дні. Так, на відвідувачів чекають за звичним графіком протягом 15-17 травня з 10.00 до 19.00 годину.

"Ми чекаємо нас вас...Аромат свіжих польових трав, свіжі враження, свіже повітря... Тюльпанове поле відкрите для вас", - йдеться у дописі.

Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;

Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.



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Теги: тюльпанове поле, фестиваль, Ковельський район
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