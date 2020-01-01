Оздоровлення дітей влітку: скільки таборів на Волині готові прийняти школярів. ВІДЕО





Заступниця директора обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод розповіла, що цього року планували оздоровити понад 30 тисяч дітей, - пише



Голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова каже, що наразі жодних заяв від батьків на оздоровлення дітей не приймали. Попри це, у таборі “Світанок”, що у селі Дачне Ківерцівського району, готуються до прийому школярів.



"Ми почали підготовку. Відремонтували кімнати, побілили, привели в порядок наші дворові туалети, поміняли двері. Поточний ремонт робили. Витратили десятки тисяч", - розповідає Ольга Сабурова.



Оксана Гобод також розповіла, що гроші, які виділили з обласного і місцевого бюджетів на відпочинок дітей, перепрофілювали для боротьби з COVID-19. Якщо закінчиться карантин, каже чиновниця, то вони готові починати працювати із оздоровчими закладами. Проте, чи будуть вони готові на 100% створити безпечні умови, зараз говорити рано.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині готові до роботи 11 таборів відпочинку для дітей. Вони запрацюють за умови, якщо уряд дозволить відпочинок влітку.Заступниця директора обласного департаменту соціального захисту населеннярозповіла, що цього року планували оздоровити понад 30 тисяч дітей, - пише Суспільне.

Голова обласної організації профспілки працівників державних установкаже, що наразі жодних заяв від батьків на оздоровлення дітей не приймали. Попри це, у таборі “Світанок”, що у селі Дачне Ківерцівського району, готуються до прийому школярів."Ми почали підготовку. Відремонтували кімнати, побілили, привели в порядок наші дворові туалети, поміняли двері. Поточний ремонт робили. Витратили десятки тисяч", - розповідає Ольга Сабурова.Оксана Гобод також розповіла, що гроші, які виділили з обласного і місцевого бюджетів на відпочинок дітей, перепрофілювали для боротьби з COVID-19. Якщо закінчиться карантин, каже чиновниця, то вони готові починати працювати із оздоровчими закладами. Проте, чи будуть вони готові на 100% створити безпечні умови, зараз говорити рано.

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