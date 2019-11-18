На Волині контрабандист намагався підкупити прикордонника

За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону 15 травня затримали громадянина на наданні неправомірної вигоди заступнику начальника з персоналу одного з відділів прикордонної служби Львівського прикордонного загону.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Західного регіону.За даними слідства, хабар у розмірі 600 доларів США призначався за сприяння у незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України до Республіки Польща.Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу.Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції у Волинській області, оперативний супровід – відділ внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону УВВБ «Захід».