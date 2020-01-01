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Через відсутність громадського транспорту 82-річний пенсіонер з Луцька 4 години пішки йде до дачі

Через відсутність громадського транспорту 82-річний пенсіонер з Луцька 4 години пішки йде до дачі
12 кілометрів пішки ходить подружжя Зуєвих із Луцька до дачі в село Гаразджа Луцького району.

82-річний Юрій Зуєв розповідає, що шлях в один бік займає 4 години, - пише Суспільне.

"Відколи у Луцьку перестав їздити електротранспорт, вперше за 30 років, пішов до городу пішки. Прийшов, подивився води нема, світла немає, побув тут, поглубався, дерева пообрізав і пішов назад. Їшов три години. Прийшов додому ледь живий", - каже пенсіонер.

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"Вирощуємо патисони, огірки, помідори. Без городини прожити на невелику пенсію дуже важко. І вишні є, і абрикоси, все свіже і хороше, не зрівняти з купленими. Ніяких хімікатів", - говорить 77-річна Здислава Зуєва.
Через відсутність громадського транспорту 82-річний пенсіонер з Луцька 4 години пішки йде до дачі

Попри те, що доводиться долати в день більше 10-ти кілометрів, Зуєви кажуть – жити без дачі не можуть. Тут не лише працюють, аби мати, що їсти, а й відпочивають.
Через відсутність громадського транспорту 82-річний пенсіонер з Луцька 4 години пішки йде до дачі

Заступник Луцького міського голови Григорій Недопад розповів, коли можна очікувати на відновлення руху електротранспорту.

"Міністр охорони здоров’я озвучив, про те, що почнуться пом’якшення з 22 травня. Ми надіємось, що в постанові буде виписано, що саме може їхати – чи це тільки громадський електротранспорт, чи це будуть і маршрутні таксі, так звані маршрутки. Тобто ми чекаємо цю постанову. Після цього ми будемо приймати рішення на місцевому рівні і пускати транспорт", - розповів Григорій Недопад.


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Теги: Пенсіонери, дача
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