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На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО

На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
Десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів вилучили оперативники і слідчі в будинку та на дачі у лучанина.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

За результатами обшуку у нього виявили та вилучили незареєстровану зброю у значній кількості, складові механізми, боєприпаси та інше. Відповідальність за вказані дії передбачена ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішують питання про затримання вказаної особи у порядку до ст. 208 КПК України.

На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО

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Теги: лучанин, зброя, боєприпаси
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