У місті на Волині COVID-19 виявили у працівниць лабораторного центру
Сьогодні, 11:08
Станом на 10:00 16 травня в Любомльському районі зафіксували чотири випадки коронавірусу.
В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру, передає Район.Любомль.
Наразі одна хвора знаходиться на лікуванні в Любомльській лікарні, двоє інших - на самоізоляції.
Коло осіб, з якими контактували хворі – встановили. Їм медики провели тестування на COVID-19 та рекомендували перебувати на самоізоляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру, передає Район.Любомль.
Наразі одна хвора знаходиться на лікуванні в Любомльській лікарні, двоє інших - на самоізоляції.
Коло осіб, з якими контактували хворі – встановили. Їм медики провели тестування на COVID-19 та рекомендували перебувати на самоізоляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Києві – спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: понад 80 хворих
15 травень, 16:05
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
15 травень, 14:02
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині COVID-19 виявили у працівниць лабораторного центру
Сьогодні, 11:08
Свята та вихідні у червні: скільки будемо відпочивати
Сьогодні, 10:20