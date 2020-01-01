У місті на Волині COVID-19 виявили у працівниць лабораторного центру





В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру, передає



Наразі одна хвора знаходиться на лікуванні в Любомльській лікарні, двоє інших - на самоізоляції.



Коло осіб, з якими контактували хворі – встановили. Їм медики провели тестування на COVID-19 та рекомендували перебувати на самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10:00 16 травня в Любомльському районі зафіксували чотири випадки коронавірусу.В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру, передає Район.Любомль Наразі одна хвора знаходиться на лікуванні в Любомльській лікарні, двоє інших - на самоізоляції.Коло осіб, з якими контактували хворі – встановили. Їм медики провели тестування на COVID-19 та рекомендували перебувати на самоізоляції.

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