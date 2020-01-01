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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині COVID-19 виявили у працівниць лабораторного центру

У місті на Волині COVID-19 виявили у працівниць лабораторного центру
Станом на 10:00 16 травня в Любомльському районі зафіксували чотири випадки коронавірусу.

В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру, передає Район.Любомль.

Наразі одна хвора знаходиться на лікуванні в Любомльській лікарні, двоє інших - на самоізоляції.

Коло осіб, з якими контактували хворі – встановили. Їм медики провели тестування на COVID-19 та рекомендували перебувати на самоізоляції.

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Теги: коронавірус, Любомль
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