Жити, як в Берліні: луцький бізнесмен показав, як будує новий ЖК. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів про реалізацію масштабного проєкту, внаслідок якого, в обласному центрі Волині з’явиться ще одна рекреаційно-відпочинкова зона.



Про це йшлося у його інтерв’ю для



Так, Покровський показав журналістам будівництво ЖК «Оселя парк». Особливість комплексу полягає в тому, що він буде оточений великою парковою зоною, яка буде доступна для всіх.



«Усі ми знаємо “Сіті Парк”. Моє прагнення і моє бажання – побудувати ще один парк у місті, який буде називатися “Оселя Парк”. Який буде набагато більший за площею, ніж “Сіті Парк”. Але в принципі вся зона рекреації буде виглядати там так само, як у “Сіті Парку”. Я дуже сподіваюсь, що мені вистачить зусиль і натхнення реалізувати цей проєкт остаточно і ще раз, вчергове самому собі довести, що ми це можемо зробити і що ми спроможні робити такі речі, які покращують життя нашого міста і життя містян», – сказав депутат.



Покровський зауважив, що карантин негативно вплинув на цей проєкт, оскільки довелося на два місяці зупинити будівництво.



«Я дуже сподіваюсь, що днями буде рішення по дозволу відкриття всіх будівництв — і ми офіційно із чистою душею, як то кажуть, відродимо цей проєкт, ми будемо далі рухатися і будувати цей комплекс. Але повторюю ще раз: саме цим ЖК я хочу довести всім нашим співгромадянам, співмешканцям про те, що в Луцьку може бути не гірше, ніж у Відні, не гірше, ніж у Берліні, не гірше, ніж в Римі, Мадриді і решті міст», - зазначив бізнесмен.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бізнесмен та депутат Луцької міської радирозповів про реалізацію масштабного проєкту, внаслідок якого, в обласному центрі Волині з’явиться ще одна рекреаційно-відпочинкова зона.Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент» Так, Покровський показав журналістам будівництво ЖК «Оселя парк». Особливість комплексу полягає в тому, що він буде оточений великою парковою зоною, яка буде доступна для всіх.«Усі ми знаємо “Сіті Парк”. Моє прагнення і моє бажання – побудувати ще один парк у місті, який буде називатися “Оселя Парк”. Який буде набагато більший за площею, ніж “Сіті Парк”. Але в принципі вся зона рекреації буде виглядати там так само, як у “Сіті Парку”. Я дуже сподіваюсь, що мені вистачить зусиль і натхнення реалізувати цей проєкт остаточно і ще раз, вчергове самому собі довести, що ми це можемо зробити і що ми спроможні робити такі речі, які покращують життя нашого міста і життя містян», – сказав депутат.Покровський зауважив, що карантин негативно вплинув на цей проєкт, оскільки довелося на два місяці зупинити будівництво.«Я дуже сподіваюсь, що днями буде рішення по дозволу відкриття всіх будівництв — і ми офіційно із чистою душею, як то кажуть, відродимо цей проєкт, ми будемо далі рухатися і будувати цей комплекс. Але повторюю ще раз: саме цим ЖК я хочу довести всім нашим співгромадянам, співмешканцям про те, що в Луцьку може бути не гірше, ніж у Відні, не гірше, ніж у Берліні, не гірше, ніж в Римі, Мадриді і решті міст», - зазначив бізнесмен.

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