вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко

Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
Після 22 травня уряд запроваджуватиме режим адаптивного карантину, але загальний карантин в Україні триватиме до 22 червня.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише ТСН.

"Наразі ми відслідковуємо динаміку по Польщі  -найбільш схожий до нас сценарій, ми схожі за кількістю тестувань. Тому на плато ми будемо перебувати. Але ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде вести себе вірус влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано і передчасно. Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, коронавірус, Віктор Ляшко, 22 червня, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня
Сьогодні, 10:09
Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635
Сьогодні, 09:18
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
18 травень, 15:13
Повідомили про стан хворих на COVID-19 працівників митниці з Любомльського району
18 травень, 13:22
всі новини теми
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як поляки скажуть, так і зробимо?
Відповісти
Як поляки скажуть, так і зробимо?
Відповісти
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Вінниці поранені сестри прогнали грабіжника, який вночі вдерся до їхнього будинку
Сьогодні, 11:15
Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
Сьогодні, 10:38
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Сьогодні, 10:35
На Волині від коронавірусу помер дідусь
Сьогодні, 10:10
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття
18 травень, 16:05
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
11 травень, 05:22
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
22 квітень, 13:46
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко «Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
21 квітень, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Вінниці поранені сестри прогнали грабіжника, який вночі вдерся до їхнього будинку
Сьогодні, 11:15
 0
Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
Сьогодні, 10:38
 0
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині від коронавірусу помер дідусь
Сьогодні, 10:10
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8