Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко





Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише



"Наразі ми відслідковуємо динаміку по Польщі -найбільш схожий до нас сценарій, ми схожі за кількістю тестувань. Тому на плато ми будемо перебувати. Але ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде вести себе вірус влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - розповів Ляшко.



Він також зазначив, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано і передчасно. Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 22 травня уряд запроваджуватиме режим адаптивного карантину, але загальний карантин в Україні триватиме до 22 червня.Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише ТСН "Наразі ми відслідковуємо динаміку по Польщі -найбільш схожий до нас сценарій, ми схожі за кількістю тестувань. Тому на плато ми будемо перебувати. Але ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде вести себе вірус влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - розповів Ляшко.Він також зазначив, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано і передчасно. Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.

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