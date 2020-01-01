Де на Волині не буде світла 20 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:0
с. Хворостів, вул.: Південна, Сільська
Горохівський район
1. 9:00-17:00
СВК "Журавники"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Журавники:
вул. Ветеранів
2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-311 9:00-17:00 ПО АФ Колос -
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-444 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ
Мервинська сільська рада
Церква с. Диковини:
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
Іваничівський район
1. 9.30-17.00
с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна
2 Л-1КТП-171 10.00-17.00
с.Переславичі вул.Комарова
3 ПЛ-10кв Л-04-05 10.00-16.00
с.Мишів с.Іванівка(хутір)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка
2. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-222 10:00 – 13:00 с. Соснівка, вул..Польова (частково), вул.. Щорса, вул..Центральна (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 14:00 – 16:30 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
с.Дідовичі
вул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
4 ПЛ 10 кВ Л40-06 09:00-17:00
Кузьмич Петро Андрійович- -млин
ТзОВ "Фелікс Агро" - склад
ФОП Мельник Олександр Сергійович - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин с. Мительно - повністю
с. Личани - повністю
5 ПС 35 Тростянець
СШ 10 кВ 10:00-16:00
с. Тростянець – школа, дитсадок, церква, АТС
ТзОВ "Астеліт" – мобільна база
ФГ. `Поляна М` - ковбасний цех
ФОП Мосійчук С.О. - ковбасний цех
бар "Гостинний двір"
тер.центр реабілітації
ФОП Сергоян Рузанна Суриківна - бар-кафе
ФОП Смолярчук Н.В. - магазин,СТО
ФОП Семенюк Жанна Владиславівна - магазин
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
ФОП Михальчук Руслан Васильович - приміщення
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Тростянець - повністю
с. Острів - повністю
с. Лички - повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Відділ освіти Ковельської РДА
Любитівська с рада с.Любитів
2. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль вул.Степова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: школа с.Крухиничі вул.Шкільна
3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2 ПЛ-0,4 від КТП-470 09:30 – 17:00 ФОП Романчук О.С., ФОП Пільо С.Ф., с/р с. Боратин (ФАП – с. Новостав) с. Новостав вул. Вишнева, Набережна, Нова
3 КТП-186 09:00 – 17:00 с. Романів сільська рада (ФАП) с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна
4 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,
ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок,
Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я.,
ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. С.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
Любомльський та Шацький райони
1 Ктп-357 9:00 -17:00 с.Піща магазин . пошта
Кафе Едельвейс
с.Піща вул..Незалежності.Механізаторів
2
Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець
Любешівський район
1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ
2 ПЛ-10 кВ Л-10-01 до ЗТП-1 10:00 - 17:00 смт. Любешів вул. Незалежності
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-06 до ЗТП-193. 10:00-17:00
КТП-323, с. Старосілля - СВК "Мрія" (тракторна бригада).
КТП-194, с. Ситниця - ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок).
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-154 Л-1,3 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, ФАП, церква, Купичівська с/р – дит.садок с.Чорніїв
3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24, КР-190, ЛР-10
КТП-54
ЗТП-306
КТП-206
КТП-347 10:00-16:30 АЗС- WOC, Вет.медецина- адмінприміщення, СП «Турійський агробуд» , ПАТ «Волиньгаз» - газосклад, с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька, Дачний масив
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:0
с. Хворостів, вул.: Південна, Сільська
Горохівський район
1. 9:00-17:00
СВК "Журавники"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Журавники:
вул. Ветеранів
2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-311 9:00-17:00 ПО АФ Колос -
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-444 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ
Мервинська сільська рада
Церква с. Диковини:
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
Іваничівський район
1. 9.30-17.00
с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна
2 Л-1КТП-171 10.00-17.00
с.Переславичі вул.Комарова
3 ПЛ-10кв Л-04-05 10.00-16.00
с.Мишів с.Іванівка(хутір)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка
2. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-222 10:00 – 13:00 с. Соснівка, вул..Польова (частково), вул.. Щорса, вул..Центральна (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 14:00 – 16:30 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
с.Дідовичі
вул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
4 ПЛ 10 кВ Л40-06 09:00-17:00
Кузьмич Петро Андрійович- -млин
ТзОВ "Фелікс Агро" - склад
ФОП Мельник Олександр Сергійович - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин с. Мительно - повністю
с. Личани - повністю
5 ПС 35 Тростянець
СШ 10 кВ 10:00-16:00
с. Тростянець – школа, дитсадок, церква, АТС
ТзОВ "Астеліт" – мобільна база
ФГ. `Поляна М` - ковбасний цех
ФОП Мосійчук С.О. - ковбасний цех
бар "Гостинний двір"
тер.центр реабілітації
ФОП Сергоян Рузанна Суриківна - бар-кафе
ФОП Смолярчук Н.В. - магазин,СТО
ФОП Семенюк Жанна Владиславівна - магазин
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
ФОП Михальчук Руслан Васильович - приміщення
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Тростянець - повністю
с. Острів - повністю
с. Лички - повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Відділ освіти Ковельської РДА
Любитівська с рада с.Любитів
2. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль вул.Степова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: школа с.Крухиничі вул.Шкільна
3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2 ПЛ-0,4 від КТП-470 09:30 – 17:00 ФОП Романчук О.С., ФОП Пільо С.Ф., с/р с. Боратин (ФАП – с. Новостав) с. Новостав вул. Вишнева, Набережна, Нова
3 КТП-186 09:00 – 17:00 с. Романів сільська рада (ФАП) с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна
4 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,
ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок,
Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я.,
ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. С.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
Любомльський та Шацький райони
1 Ктп-357 9:00 -17:00 с.Піща магазин . пошта
Кафе Едельвейс
с.Піща вул..Незалежності.Механізаторів
2
Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець
Любешівський район
1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ
2 ПЛ-10 кВ Л-10-01 до ЗТП-1 10:00 - 17:00 смт. Любешів вул. Незалежності
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-06 до ЗТП-193. 10:00-17:00
КТП-323, с. Старосілля - СВК "Мрія" (тракторна бригада).
КТП-194, с. Ситниця - ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок).
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-154 Л-1,3 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, ФАП, церква, Купичівська с/р – дит.садок с.Чорніїв
3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24, КР-190, ЛР-10
КТП-54
ЗТП-306
КТП-206
КТП-347 10:00-16:30 АЗС- WOC, Вет.медецина- адмінприміщення, СП «Турійський агробуд» , ПАТ «Волиньгаз» - газосклад, с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька, Дачний масив
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