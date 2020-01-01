Де на Волині не буде світла 20 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00 - 17:0с. Хворостів, вул.: Південна, Сільська1. 9:00-17:00СВК "Журавники"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Журавники:вул. Ветеранів2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-311 9:00-17:00 ПО АФ Колос -3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-444 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяГорохівський районний відділ освітиБерестечківське СТМервинська сільська радаЦерква с. Диковини:вул. Почаївська,вул. Зарічна,вул. Відродження1. 9.30-17.00с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна2 Л-1КТП-171 10.00-17.00с.Переславичі вул.Комарова3 ПЛ-10кв Л-04-05 10.00-16.00с.Мишів с.Іванівка(хутір)1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка2. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-222 10:00 – 13:00 с. Соснівка, вул..Польова (частково), вул.. Щорса, вул..Центральна (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 14:00 – 16:30 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)1. 09:00-17:00с. Башликивул. Перемоги,вул. Шкільна2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00ФОП Демчук Андрій Васильович - магазинс.Дідовичівул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00с.Словатичівул. Перемоги4 ПЛ 10 кВ Л40-06 09:00-17:00Кузьмич Петро Андрійович- -млинТзОВ "Фелікс Агро" - складФОП Мельник Олександр Сергійович - магазинФОП Мисковець В.О. - магазин с. Мительно - повністюс. Личани - повністю5 ПС 35 ТростянецьСШ 10 кВ 10:00-16:00с. Тростянець – школа, дитсадок, церква, АТСТзОВ "Астеліт" – мобільна базаФГ. `Поляна М` - ковбасний цехФОП Мосійчук С.О. - ковбасний цехбар "Гостинний двір"тер.центр реабілітаціїФОП Сергоян Рузанна Суриківна - бар-кафеФОП Смолярчук Н.В. - магазин,СТОФОП Семенюк Жанна Владиславівна - магазинФОП Демчук Андрій Васильович - магазинФОП Михальчук Руслан Васильович - приміщенняФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Тростянець - повністюс. Острів - повністюс. Лички - повністю1. 9:00-17:00Відділ освіти Ковельської РДАЛюбитівська с рада с.Любитів2. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовльське МТМОСелянське (фермерське) господарство "Колос"СТзОВ "Зоря"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І.Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М.ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М.РГ «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Топоровський О.Є.СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М.ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В.Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих Василь ЯковичРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г.Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівка1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль вул.Степова2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: школа с.Крухиничі вул.Шкільна3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-122 ПЛ-0,4 від КТП-470 09:30 – 17:00 ФОП Романчук О.С., ФОП Пільо С.Ф., с/р с. Боратин (ФАП – с. Новостав) с. Новостав вул. Вишнева, Набережна, Нова3 КТП-186 09:00 – 17:00 с. Романів сільська рада (ФАП) с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна4 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,ФОП Романовський С.М.,ФАП, дитсадок, с.Княгининок,Милушівське споживче товариство,ФОП Баранова Д.В.,ВУЖКГ с.Княгининок,Община ХВЄ,ФОП Мельничук Т.Я.,ФОП Явдошин А.В.,ФОП Книш С.М. С.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру1 Ктп-357 9:00 -17:00 с.Піща магазин . поштаКафе Едельвейсс.Піща вул..Незалежності.МеханізаторівПл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ2 ПЛ-10 кВ Л-10-01 до ЗТП-1 10:00 - 17:00 смт. Любешів вул. Незалежності1 ПЛ-10 кВ, Л-29-06 до ЗТП-193. 10:00-17:00КТП-323, с. Старосілля - СВК "Мрія" (тракторна бригада).КТП-194, с. Ситниця - ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок).1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-54 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-927 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, МируВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2 ПЛ-0,4 кВКТП-154 Л-1,3 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, ФАП, церква, Купичівська с/р – дит.садок с.Чорніїв3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24, КР-190, ЛР-10КТП-54ЗТП-306КТП-206КТП-347 10:00-16:30 АЗС- WOC, Вет.медецина- адмінприміщення, СП «Турійський агробуд» , ПАТ «Волиньгаз» - газосклад, с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька, Дачний масив