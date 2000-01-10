Де на Волині не буде світла 21 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
Церква, магазин
с. Хворостів, вул.: Сільська, Польова, Лісна, Тиха
Горохівський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ
Мервинська сільська рада
Церква с. Диковини:
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
Іваничівський район
1. 10.00-17.00
с.Переславичі
2. 10.00-17.00
с.Древині, Лугове
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-8, Л-3 КТП-16 09:30 – 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Лесі Українки, вул. Огородня, вул.Набережна, вул. Садова, пл.Культури (частково), пров. Лесі Українки, пров. Садовий
Ківерцівський район
3 ПС35»Олика»
І СШ 10 кВ 15:00-17:00
ТзОВ "Край" – виробниче приміщення
ТзОВ `Олицький агробуд`
ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазин
СФГ "Залісоче"
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
ДВТП "Волиньфармпостач"
ТзОВ `Побутовик`
Римо-католицький костел смт.Олика
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
МДКП "Ківерціводоканал" - очистні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
ФОП Лебедь Богдан Федорович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович
ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ТзОВ "Компанія Західліспром"
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
ТзОВ `Олицьке РТП`
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
ТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобаза
ПзІІ"Лукойл-Україна" АЗС
ФОП Фень Віктор Талимонович- зерносклад
ФОП Романов Михайло Сергійович
Ткаченко Інна Анатоліївна
ФГ "БОМІС" – приміщення, млин
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
Кузьмич Петро Андрійович - млин
ФОП Новак Руслан Ростиславович
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин смт. Олика - повністю
с. Гор’янівка - повністю
с. Залісоче - повністю
с. Дідичі - повністю
с. Дерно – частково
с. Хром’яків - повністю
с.Мительне - повністю
с. Покащів - повністю
с. Одеради - повністю
с. Личани - повністю
с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00
с. Башлики с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-458 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
Молитовний будинок
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин
Релігійна громада УПЦ с.Хопнів - церква с.Хопнів
вул.1-го Травня,1-7,2-22,
вул.Зелена, 2-60,1-15
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
----- с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №279
9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області с.Калинівка
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: школа
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова
3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. Вишнева
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00
с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2 ПЛ-0,4 від КТП-347 09:30 – 17:00 СГПП "Рать" (Освітлення яблучного саду), СТ "Коршів" (дачі) с. Лаврів вул. Л.Українки,1-10, Львівська, 5-25, Залізнична
3 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-135 до ЛР-111 (КТП-186, 187, 188, 190, 418, 452) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів” (бригада, млин, звірогосподарство, магазин); с. Романів сільська рада (дитсад, ФАП); ст.моб.зв ЗАТ „Київстар”, ПП Книш Л.В. с. Ботин, с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна, Млинська, Молодіжна, Ботинська
4 КТП-645 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Центральна, Границя
5 КТП-688 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Східна, Границя
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00- 17:00
с.Масловець
2. 9:00- 17:00
с.Прип'ять школа
3 Ктп-270 9:00- 17:00 с.Пульмо базова станція «МТС» с.Пульмо
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Седлище, х. Лечин
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (їдальня, ФАП, сільська рада, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
6 ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище (дитсадок вул.Шевченка, притулок, КНС вул.Чехова, пенсійний фонд) м.Рожище, вул.Шевченка, 58-106, 53-81, вул.Чехова, 28а,30а,32а,34а
7 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ л 27-07 З від ВН-16 В ЗТП-229 ком 4. 10:00 - 16:00. ПФО: Бащук,Скулінець,Семенюк, магазин Мото, Настя,Статистика, Кафе,Промкомбінат. Стара-Вижва. вул: Грушевського, Незалежності, Молодіжна, Ковельська, Вишнева, Володимирська, Б-Хмельницького, Обї’зна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 Л-2 10:00-16:30 Новодвірська с/р - водон. башня с.Н.Двір вул.Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до ЗТП-296,
КТП-324
ЗТП-35
КТП-36 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення, ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С. – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, АТС, Мокрецька с/р - клуб с.Туропин
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
Церква, магазин
с. Хворостів, вул.: Сільська, Польова, Лісна, Тиха
Горохівський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ
Мервинська сільська рада
Церква с. Диковини:
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
Іваничівський район
1. 10.00-17.00
с.Переславичі
2. 10.00-17.00
с.Древині, Лугове
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-8, Л-3 КТП-16 09:30 – 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Лесі Українки, вул. Огородня, вул.Набережна, вул. Садова, пл.Культури (частково), пров. Лесі Українки, пров. Садовий
Ківерцівський район
3 ПС35»Олика»
І СШ 10 кВ 15:00-17:00
ТзОВ "Край" – виробниче приміщення
ТзОВ `Олицький агробуд`
ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазин
СФГ "Залісоче"
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
ДВТП "Волиньфармпостач"
ТзОВ `Побутовик`
Римо-католицький костел смт.Олика
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
МДКП "Ківерціводоканал" - очистні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
ФОП Лебедь Богдан Федорович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович
ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ТзОВ "Компанія Західліспром"
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
ТзОВ `Олицьке РТП`
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
ТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобаза
ПзІІ"Лукойл-Україна" АЗС
ФОП Фень Віктор Талимонович- зерносклад
ФОП Романов Михайло Сергійович
Ткаченко Інна Анатоліївна
ФГ "БОМІС" – приміщення, млин
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
Кузьмич Петро Андрійович - млин
ФОП Новак Руслан Ростиславович
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин смт. Олика - повністю
с. Гор’янівка - повністю
с. Залісоче - повністю
с. Дідичі - повністю
с. Дерно – частково
с. Хром’яків - повністю
с.Мительне - повністю
с. Покащів - повністю
с. Одеради - повністю
с. Личани - повністю
с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00
с. Башлики с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-458 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
Молитовний будинок
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин
Релігійна громада УПЦ с.Хопнів - церква с.Хопнів
вул.1-го Травня,1-7,2-22,
вул.Зелена, 2-60,1-15
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
----- с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №279
9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області с.Калинівка
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: школа
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова
3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. Вишнева
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00
с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2 ПЛ-0,4 від КТП-347 09:30 – 17:00 СГПП "Рать" (Освітлення яблучного саду), СТ "Коршів" (дачі) с. Лаврів вул. Л.Українки,1-10, Львівська, 5-25, Залізнична
3 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-135 до ЛР-111 (КТП-186, 187, 188, 190, 418, 452) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів” (бригада, млин, звірогосподарство, магазин); с. Романів сільська рада (дитсад, ФАП); ст.моб.зв ЗАТ „Київстар”, ПП Книш Л.В. с. Ботин, с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна, Млинська, Молодіжна, Ботинська
4 КТП-645 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Центральна, Границя
5 КТП-688 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Східна, Границя
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00- 17:00
с.Масловець
2. 9:00- 17:00
с.Прип'ять школа
3 Ктп-270 9:00- 17:00 с.Пульмо базова станція «МТС» с.Пульмо
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Седлище, х. Лечин
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (їдальня, ФАП, сільська рада, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
6 ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище (дитсадок вул.Шевченка, притулок, КНС вул.Чехова, пенсійний фонд) м.Рожище, вул.Шевченка, 58-106, 53-81, вул.Чехова, 28а,30а,32а,34а
7 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ л 27-07 З від ВН-16 В ЗТП-229 ком 4. 10:00 - 16:00. ПФО: Бащук,Скулінець,Семенюк, магазин Мото, Настя,Статистика, Кафе,Промкомбінат. Стара-Вижва. вул: Грушевського, Незалежності, Молодіжна, Ковельська, Вишнева, Володимирська, Б-Хмельницького, Обї’зна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 Л-2 10:00-16:30 Новодвірська с/р - водон. башня с.Н.Двір вул.Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до ЗТП-296,
КТП-324
ЗТП-35
КТП-36 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення, ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С. – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, АТС, Мокрецька с/р - клуб с.Туропин
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