Де на Волині не буде світла 21 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00 - 17:00Церква, магазинс. Хворостів, вул.: Сільська, Польова, Лісна, Тиха1. 9:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяГорохівський районний відділ освітиБерестечківське СТМервинська сільська радаЦерква с. Диковини:вул. Почаївська,вул. Зарічна,вул. Відродження1. 10.00-17.00с.Переславичі2. 10.00-17.00с.Древині, Лугове1. 10:00 – 17:00ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ Л-8, Л-3 КТП-16 09:30 – 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Лесі Українки, вул. Огородня, вул.Набережна, вул. Садова, пл.Культури (частково), пров. Лесі Українки, пров. Садовий3 ПС35»Олика»І СШ 10 кВ 15:00-17:00ТзОВ "Край" – виробниче приміщенняТзОВ `Олицький агробуд`ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазинСФГ "Залісоче"ФОП Мисковець В.О. - магазинФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Кошинська Галина ПавлівнаДВТП "Волиньфармпостач"ТзОВ `Побутовик`Римо-католицький костел смт.ОликаВол. обл. психлікарня № 4ФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичМДКП "Ківерціводоканал" - очистні спорудиВол. обл. психлікарня № 2ФОП Лебедь Богдан ФедоровичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій АндрійовичФОП Колосінський Валерій ВолодимировичТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ТзОВ "Компанія Західліспром"ФОП Юскевич-Красковський Олег ЮрійовичТзОВ `Олицьке РТП`ФОП Романюк Марія ДмитрівнаТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобазаПзІІ"Лукойл-Україна" АЗСФОП Фень Віктор Талимонович- зерноскладФОП Романов Михайло СергійовичТкаченко Інна АнатоліївнаФГ "БОМІС" – приміщення, млинФОП Ворон Наталія ВолодимирівнаКузьмич Петро Андрійович - млинФОП Новак Руслан Ростиславовичс. НосовичіСелищна рада Олика - водонапірна баштаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктВідділ освіти Ківерцівської РДА -школаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`ПАТ "Укртелеком" - АТСс. ЖорнищеОлицьке споживче товариство - магазинСвято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церкваСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазинФОП Шнит Інна Володимирівна - магазинФОП Козак Василь Миколайович – млинс. ЧимеринТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язкуФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин смт. Олика - повністюс. Гор’янівка - повністюс. Залісоче - повністюс. Дідичі - повністюс. Дерно – частковос. Хром’яків - повністюс.Мительне - повністюс. Покащів - повністюс. Одеради - повністюс. Личани - повністюс. Жорнище - повністюс. Носовичі - повністюс. Чимерин - повністю2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00с. Башлики с. Башликивул. Перемоги,вул. Шкільна3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-458 09:00-17:00ФОП Демчук Андрій Васильович - магазинМолитовний будинокФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазинРелігійна громада УПЦ с.Хопнів - церква с.Хопніввул.1-го Травня,1-7,2-22,вул.Зелена, 2-60,1-154 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00----- с.Словатичівул. Перемоги1. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М.с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин2.ПЛ-0,4кВ від КТП №2799:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської області с.Калинівка3. ПЛ-0,4кВ від КТП №4209:00-17:00 Лікарня ст.КовельПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: школа2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. ВишневаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-122 ПЛ-0,4 від КТП-347 09:30 – 17:00 СГПП "Рать" (Освітлення яблучного саду), СТ "Коршів" (дачі) с. Лаврів вул. Л.Українки,1-10, Львівська, 5-25, Залізнична3 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-135 до ЛР-111 (КТП-186, 187, 188, 190, 418, 452) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів” (бригада, млин, звірогосподарство, магазин); с. Романів сільська рада (дитсад, ФАП); ст.моб.зв ЗАТ „Київстар”, ПП Книш Л.В. с. Ботин, с. Романів вул. Миру, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна, Млинська, Молодіжна, Ботинська4 КТП-645 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Центральна, Границя5 КТП-688 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Східна, Границя1. 9:00- 17:00с.Масловець2. 9:00- 17:00с.Прип'ять школа3 Ктп-270 9:00- 17:00 с.Пульмо базова станція «МТС» с.Пульмо1. 10:00 - 17:00с. Седлище, х. ЛечинВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (їдальня, ФАП, сільська рада, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру6 ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище (дитсадок вул.Шевченка, притулок, КНС вул.Чехова, пенсійний фонд) м.Рожище, вул.Шевченка, 58-106, 53-81, вул.Чехова, 28а,30а,32а,34а7 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)1 ПЛ-10 кВ л 27-07 З від ВН-16 В ЗТП-229 ком 4. 10:00 - 16:00. ПФО: Бащук,Скулінець,Семенюк, магазин Мото, Настя,Статистика, Кафе,Промкомбінат. Стара-Вижва. вул: Грушевського, Незалежності, Молодіжна, Ковельська, Вишнева, Володимирська, Б-Хмельницького, Обї’зна.1 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2 ПЛ-0,4 кВКТП-274 Л-2 10:00-16:30 Новодвірська с/р - водон. башня с.Н.Двір вул.Молодіжна3 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до ЗТП-296,КТП-324ЗТП-35КТП-36 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення, ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С. – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, АТС, Мокрецька с/р - клуб с.Туропин