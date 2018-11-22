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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині син і мати померли від коронавірусу

На Волині син і мати померли від коронавірусу
У Ковелі померла жінка, у якої діагностували коронавірус. Раніше відійшов у вічність її син, а ще один знаходиться на лікуванні.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за минулу добу в області зареєстрували 4 летальні випадки внаслідок коронавірусу.

Так, померла 65-річна мешканка Ковеля, у неї діагностували коронавірус, який лабораторно підтвердили 12 травня. Волинянка мала двобічну негоспітальну пневмонію.

11 травня від COVID-19 помер її син – 44-річний Чабан Василь. Чоловік проживав з матір’ю. Коло контактних осіб визначили. Ще один син померлої знаходиться на лікуванні з пневмонією та підозрою на коронавірус.

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Теги: коронавірус, Ковель, хвороба, смерть, матір, син
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