Бути чи не бути: долю громадського транспорту на Волині вирішуватимуть 21 травня

Із 22 травня Україна переходить на адаптивний режим карантину. Цього дня може запрацювати громадський транспорт, але питання вирішуватимуть окремо на місцях.Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що волиняни активно цікавляться долею громадського транспорту після чергового етапу послаблення карантину. Утім, на сьогодні однозначної відповіді на питання немає.«Це питання буде вирішуватися 21 травня. Будуть враховані показники, на яких буде базуватися дозвіл чи заборона відновлення руху громадського транспорту. Наразі під питанням відновлення роботи транспорту у 8 регіонах України, адже, на жаль, рівень захворюваності у нас бажає кращого», - сказала посадовиця.