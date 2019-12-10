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Чи дотримуються карантинних вимог на літніх терасах кафе та ресторанів у Луцьку

Чи дотримуються карантинних вимог на літніх терасах кафе та ресторанів у Луцьку
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцькради сьогодні обстежували заклади громадського харчування, зокрема літні тераси кафе та ресторанів. В цілому, порушень не виявили.

Про це сьогодні, 20 травня, йшлося під час онлайн-засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті Луцькради.

Однак, за результатами перевірок, які щоденно проводять спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на риках міста, у перукарнях та салонах краси, закладах реалізації продуктів харчування, промислової групи товарів та інших об’єктах господарювання, найбільше порушень протиепідемічних заходів фіксують у перукарнях та магазинах промислової групи товарів.

Також працівники Держпродспоживслужби працюють і на ринках міста: проводять вимірювання температури, слідкують за дотриманням дистанції між покупцями. Зазначють, на ринках працюють з дотриманням встановлених правил. Лише на "Центральному” сьогодні зафіксували кілька порушень.

Загалом спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обстежили сьогодні 15 суб'єктів підприємницької діяльності.

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Теги: карантинні вимоги, перевірки, Луцьк
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