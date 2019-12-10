Чи дотримуються карантинних вимог на літніх терасах кафе та ресторанів у Луцьку

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцькради сьогодні обстежували заклади громадського харчування, зокрема літні тераси кафе та ресторанів. В цілому, порушень не виявили.Про це сьогодні, 20 травня, йшлося під час онлайн-засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті Луцькради.Однак, за результатами перевірок, які щоденно проводять спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на риках міста, у перукарнях та салонах краси, закладах реалізації продуктів харчування, промислової групи товарів та інших об’єктах господарювання, найбільше порушень протиепідемічних заходів фіксують у перукарнях та магазинах промислової групи товарів.Також працівники Держпродспоживслужби працюють і на ринках міста: проводять вимірювання температури, слідкують за дотриманням дистанції між покупцями. Зазначють, на ринках працюють з дотриманням встановлених правил. Лише на "Центральному” сьогодні зафіксували кілька порушень.Загалом спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обстежили сьогодні 15 суб'єктів підприємницької діяльності.