Чи дотримуються карантинних вимог на літніх терасах кафе та ресторанів у Луцьку
Сьогодні, 17:08
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцькради сьогодні обстежували заклади громадського харчування, зокрема літні тераси кафе та ресторанів. В цілому, порушень не виявили.
Про це сьогодні, 20 травня, йшлося під час онлайн-засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті Луцькради.
Однак, за результатами перевірок, які щоденно проводять спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на риках міста, у перукарнях та салонах краси, закладах реалізації продуктів харчування, промислової групи товарів та інших об’єктах господарювання, найбільше порушень протиепідемічних заходів фіксують у перукарнях та магазинах промислової групи товарів.
Також працівники Держпродспоживслужби працюють і на ринках міста: проводять вимірювання температури, слідкують за дотриманням дистанції між покупцями. Зазначють, на ринках працюють з дотриманням встановлених правил. Лише на "Центральному” сьогодні зафіксували кілька порушень.
Загалом спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обстежили сьогодні 15 суб'єктів підприємницької діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні, 20 травня, йшлося під час онлайн-засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті Луцькради.
Однак, за результатами перевірок, які щоденно проводять спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на риках міста, у перукарнях та салонах краси, закладах реалізації продуктів харчування, промислової групи товарів та інших об’єктах господарювання, найбільше порушень протиепідемічних заходів фіксують у перукарнях та магазинах промислової групи товарів.
Також працівники Держпродспоживслужби працюють і на ринках міста: проводять вимірювання температури, слідкують за дотриманням дистанції між покупцями. Зазначють, на ринках працюють з дотриманням встановлених правил. Лише на "Центральному” сьогодні зафіксували кілька порушень.
Загалом спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обстежили сьогодні 15 суб'єктів підприємницької діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 17:26
Чи дотримуються карантинних вимог на літніх терасах кафе та ресторанів у Луцьку
Сьогодні, 17:08
На Волині судили горе-батька, який не сплачував синові аліменти
Сьогодні, 16:41