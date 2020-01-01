У районі на Волині незабаром запрацює нова амбулаторія. ФОТО





Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко 19 травня здійснив робочу поїздку у Камінь-Каширський район, аби ознайомитися із станом охорони здоров’я у сільській місцевості,



Амбулаторію реконструювали на кошти субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області».



Так, стало відомо, що реконструкцію амбулаторії загальної практики-сімейної медицини вже завершили. Нині для старту роботи необхідно лише завершити оформлення документації.



Як розповів Нуйнівський сільський голова Віталій Ярощук, розпочалися роботи у минулому році. Від старого приміщення фельдшерсько-акушерського пункту фактично лишився лише каркас. А тепер – це нове сучасне комфорте приміщення європейського зразка з власною автономною електростанцією та розміткою для незрячих людей. До слова, загальна кошторисна вартість – 7 млн 39 тис. 367 грн.



«Це капітальне будівництво майже «з нуля». Повністю знімалася крівля, покладено 10-ти сантиметрове утеплення. Тепер це нова сучасна будівля. Якщо чесно, то ми не сподівалися, що воно так буде. Бо фактично за 12 місяців реалізувався такий проект. Сільська рада долучилася та допомагала побутовою допомогою. В селі Нуйно проживає 1650 чоловік, але обслуговуватиметься також й сусіднє село Залісся, тож обслуговувати буде кого. Люди дуже задоволені», - відзначив Віталій Ярощук.



Голову обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка приємно вразила будівля, тож дав доручення не затягувати з документами та запускати в роботу медзаклад.







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