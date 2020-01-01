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Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині

Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині
Директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Костянтина Нестеренка відсторонили від виконання посадових обов’язків.

Таке рішення прийняв голова облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу» у зв’язку з колективним зверненням керівників інтернатних закладів області, яке набуло значного резонансу у засобах масової інформації, йдеться на сайті ОДА.

Нагадаємо, керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.

Зокрема, стосовно Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків.

Це дасть змогу вивчити наявність протиправних дій у діяльності директора департаменту соцзахисту під час виконання ним посадових обов’язків та встановити наявність факту вчинення дисциплінарного проступку.

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Теги: ОДА, скандал
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