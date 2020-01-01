Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині

Костянтина Нестеренка відсторонили від виконання посадових обов’язків.



Таке рішення прийняв голова облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу» у зв’язку з колективним зверненням керівників інтернатних закладів області, яке набуло значного резонансу у засобах масової інформації, йдеться на сайті ОДА.



Нагадаємо,



Зокрема, стосовно Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків.



Це дасть змогу вивчити наявність протиправних дій у діяльності директора департаменту соцзахисту під час виконання ним посадових обов’язків та встановити наявність факту вчинення дисциплінарного проступку.

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