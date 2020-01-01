Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО





Про це



У Володимир-Волинському міськрайонному відділі ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) в рамках реалізації пілотного проекту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" поєднали свої долі Віталій та Олена, які для урочистості обрали саме національний одяг.



Молодята вірять в те, що брати шлюб у вишиванці, яка з давніх-давен вважалася народним оберегом, це велика відповідальність та запорука довгого та щасливого шлюбу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі молодята взяли шлюб за добу напередодні українського свята - Дня вишиванки.Про це йдеться на сторінці "Володимир Волинський" у Facebook.У Володимир-Волинському міськрайонному відділі ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) в рамках реалізації пілотного проекту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" поєднали свої доліта, які для урочистості обрали саме національний одяг.Молодята вірять в те, що брати шлюб у вишиванці, яка з давніх-давен вважалася народним оберегом, це велика відповідальність та запорука довгого та щасливого шлюбу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію