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Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО

Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО
У Володимирі молодята взяли шлюб за добу напередодні українського свята - Дня вишиванки.

Про це йдеться на сторінці "Володимир Волинський" у Facebook.

У Володимир-Волинському міськрайонному відділі ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) в рамках реалізації пілотного проекту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" поєднали свої долі Віталій та Олена, які для урочистості обрали саме національний одяг.

Молодята вірять в те, що брати шлюб у вишиванці, яка з давніх-давен вважалася народним оберегом, це велика відповідальність та запорука довгого та щасливого шлюбу.

Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО
Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО
Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО


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Теги: День вишиванки, шлюб за добу
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