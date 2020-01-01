Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Територію села Топільне Рожищенського району зняли із висоти пташиного польоту.
Мальовничі знімки опублікував у фейсбук-групі «Топільне-рідний краю мій» Олександр Корольчук, - пише Район.Рожище.
На фото – пейзажі села, зняті з різної висоти, храм Різдва Пресвятої Богородиці, поля і дорога.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
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Мальовничі знімки опублікував у фейсбук-групі «Топільне-рідний краю мій» Олександр Корольчук, - пише Район.Рожище.
На фото – пейзажі села, зняті з різної висоти, храм Різдва Пресвятої Богородиці, поля і дорога.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
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