вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО

Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Територію села Топільне Рожищенського району зняли із висоти пташиного польоту.

Мальовничі знімки опублікував у фейсбук-групі «Топільне-рідний краю мій» Олександр Корольчук, - пише Район.Рожище.

На фото – пейзажі села, зняті з різної висоти, храм Різдва Пресвятої Богородиці, поля і дорога.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Топільне, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уродженка Волині створила власний бренд вишиванок, які продають у різних країнах світу. ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Ковелі через спалах COVID-19 хочуть відмінити святкування Дня міста
Сьогодні, 16:59
Волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Сьогодні, 16:20
Пожежа у Рожищі: поліцейський обливався водою і кидався у вогонь, аби врятувати речі постраждалих
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
10 травень, 15:50
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
08 травень, 11:35
ЖК «Супернова»: фотозвіт з будівельного майданчика* ЖК «Супернова»: фотозвіт з будівельного майданчика*
30 квітень, 11:40
Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
23 квітень, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
 1
Небайдужі допомагають погорільцям з Рожища грішми та їжею. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
 0
У Луцьку викрили продавців, які торгують алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:45
 0
У Луцьку затримали хлопця, який розгулював з пістолетом та ножем
Сьогодні, 17:42
 0
Гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8