Нерухомість та авто: статки керівника поліції Волині
Сьогодні, 18:01
Юрій Крошко, який у березні цього року став начальником Головного управління Національної поліції у Волинській області, минулого року продав два авто за 706 тисяч гривень, а також заробив 300 тисяч гривень в поліції.
Про це йдеться у його річній декларації, - інформує Перший.
Юрій Крошко родом з Житомира. З 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Пізніше був начальником управління стратегічних розслідувань у Волинській області.
Нерухомість та авто
У своїй декларації він вказав, що має земельну ділянку площею 0,12 гектара у селі Туровець Житомирської області, а його дружина – 0,07 гектара у селі Глибочиця Житомирської області.
Юрій Крошко має право користування на будинок площею 252 метри квадратні у селі Вереси Житомирської області. Дружина має авто «Nissan Patrol» 2007 року випуску. Купила вона його у травні минулого року за 263 тисячі гривень.
На чому заробив
За минулий рік Юрій Крошко отримав 298 тисяч гривень зарплати, а також 560 тисяч і 146 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Вірогідно йдеться про продаж авто «Hyundai Santa Fe» 2012 року випуску та «Citroen C4» 2016 року випуску, про які згадувалось у декларації за 2018 рік.
Готівкою Юрій Крошко зберігає 65 тисяч гривень, його дружина – 120 тисяч гривень, а також 70 тисяч гривень та 2,5 тисячі доларів на банківських рахунках.
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Про це йдеться у його річній декларації, - інформує Перший.
Юрій Крошко родом з Житомира. З 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Пізніше був начальником управління стратегічних розслідувань у Волинській області.
Нерухомість та авто
У своїй декларації він вказав, що має земельну ділянку площею 0,12 гектара у селі Туровець Житомирської області, а його дружина – 0,07 гектара у селі Глибочиця Житомирської області.
Юрій Крошко має право користування на будинок площею 252 метри квадратні у селі Вереси Житомирської області. Дружина має авто «Nissan Patrol» 2007 року випуску. Купила вона його у травні минулого року за 263 тисячі гривень.
На чому заробив
За минулий рік Юрій Крошко отримав 298 тисяч гривень зарплати, а також 560 тисяч і 146 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Вірогідно йдеться про продаж авто «Hyundai Santa Fe» 2012 року випуску та «Citroen C4» 2016 року випуску, про які згадувалось у декларації за 2018 рік.
Готівкою Юрій Крошко зберігає 65 тисяч гривень, його дружина – 120 тисяч гривень, а також 70 тисяч гривень та 2,5 тисячі доларів на банківських рахунках.
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