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Обрали запобіжний захід волинянину, який вбив людину і 3 роки перебував у розшуку

Обрали запобіжний захід волинянину, який вбив людину і 3 роки перебував у розшуку
Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк досудового розслідування затриманому у вбивстві Олександру Богдану, який переховувався 3 роки.

Рішення про арешт прийняв суддя Андрій Сівчук.

Нагадаємо, що чоловіка затримали 21 травня у Любомльському районі.

Зазначається, що у ніч на 3 квітня 2017 року в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Будівельників у Любомлі відбулася бійка із стріляниною. Тоді невідомі вбили 40-річного мешканця Любомльського району, ще двох працівників товариства із обмеженою відповідальністю поранено.

Згодом поліцейські встановили причетність до смертельного злочину Олександра Богдана та оголосили його в розшук.

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Теги: розшук, затримання, Олександр Богдан, поліція, Волинь, суд
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