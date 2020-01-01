Обрали запобіжний захід волинянину, який вбив людину і 3 роки перебував у розшуку

Олександру Богдану, який переховувався 3 роки.



Рішення про арешт прийняв суддя Андрій Сівчук.



Нагадаємо, що



Зазначається, що у ніч на 3 квітня 2017 року в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Будівельників у Любомлі відбулася бійка із стріляниною. Тоді невідомі вбили 40-річного мешканця Любомльського району, ще двох працівників товариства із обмеженою відповідальністю поранено.



Згодом поліцейські встановили причетність до смертельного злочину Олександра Богдана та оголосили його в розшук.



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