Українці зможуть відкрити банківський рахунок не виходячи з дому
Сьогодні, 02:14
Вже зовсім скоро українці отримають нову цифрову можливість – відкриття рахунків у банку не виходячи з дому.
Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів. Про це пише Техно24, посилаючись на повідомлення Мінцифри.
У міністерстві зазначили, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.
У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.
Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:
- за допомогою Системи BankID НБУ;
- накладення е-підпису на копію документа;
- здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;
- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;
- ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.
До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.
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Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів. Про це пише Техно24, посилаючись на повідомлення Мінцифри.
У міністерстві зазначили, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.
У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.
Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:
- за допомогою Системи BankID НБУ;
- накладення е-підпису на копію документа;
- здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;
- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;
- ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.
До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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