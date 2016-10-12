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Українці зможуть відкрити банківський рахунок не виходячи з дому

Українці зможуть відкрити банківський рахунок не виходячи з дому
Вже зовсім скоро українці отримають нову цифрову можливість – відкриття рахунків у банку не виходячи з дому.

Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів. Про це пише Техно24, посилаючись на повідомлення Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.

У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.

Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:

- за допомогою Системи BankID НБУ;
- накладення е-підпису на копію документа;
- здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;
- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;
- ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.

До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.

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Теги: Україна, банк, онлайн
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