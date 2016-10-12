Українці зможуть відкрити банківський рахунок не виходячи з дому





Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів. Про це пише



У міністерстві зазначили, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.



У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.



Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:



- за допомогою Системи BankID НБУ;

- накладення е-підпису на копію документа;

- здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;

- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;

- ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.



До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.

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