За секунду розколює товсті колоди: волинянин змайстрував механічний дроворуб
Сьогодні, 05:47
На виготовлення механічного дроворуба Олексій Поліщук із села Залізниця Любешівського району витратив два дні. Схему знайшов в інтернеті. Деякі деталі підбирав сам, окремі виготовили на його замовлення місцеві токарі, а двигуна презентував Олексієві Івановичу тесть.
Результат потішив чоловіка та його родину, пише «Вісник».
У грудні минулого року він змайстрував його. Коли випробовував на практиці, погукав сусіда Івана, який на телефон зняв електропомічника в дії – той за секунду розколює навіть товсті колоди. Тоді нарубали з вісім складометрів дров за кілька годин.
Після того, як Олексій Поліщук виклав відео на своїй сторінці у фейсбуці, його переглянули та поширили десятки тисяч користувачів. Більшість висловлювала захоплення золотими руками і кмітливістю нашого земляка. Чимало людей цікавилися в коментарях, яким чином можна таке змайструвати, чи всяке дерево рубає механічний дроворуб та багато чого іншого розпитували.
З усіма зацікавленими майстер охоче ділиться секретом виготовлення такого суперпомічника. Хоча для нього це був перший досвід. Проте не сумнівався, що все вдасться, бо звик ставити завдання й досягати їх. Наприклад, він самотужки зводить власний житловий будинок. Вміє не лише будівельні роботи виконувати, але й опалення провести, електропроводку прокласти.
Жителем Залізниці він став кілька років тому, коли одружився на місцевій красуні. Молода сім’я вирішила будуватися тут.
На Любешівщині є ще двоє чоловіків, котрі змайстрували електричні дроворуби. Це житель села Міжгайці Микола Черевко та Анатолій Михалик з Люб’язя. Обидва, за словами односельців, є майстрами на всі руки.
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Результат потішив чоловіка та його родину, пише «Вісник».
У грудні минулого року він змайстрував його. Коли випробовував на практиці, погукав сусіда Івана, який на телефон зняв електропомічника в дії – той за секунду розколює навіть товсті колоди. Тоді нарубали з вісім складометрів дров за кілька годин.
Після того, як Олексій Поліщук виклав відео на своїй сторінці у фейсбуці, його переглянули та поширили десятки тисяч користувачів. Більшість висловлювала захоплення золотими руками і кмітливістю нашого земляка. Чимало людей цікавилися в коментарях, яким чином можна таке змайструвати, чи всяке дерево рубає механічний дроворуб та багато чого іншого розпитували.
З усіма зацікавленими майстер охоче ділиться секретом виготовлення такого суперпомічника. Хоча для нього це був перший досвід. Проте не сумнівався, що все вдасться, бо звик ставити завдання й досягати їх. Наприклад, він самотужки зводить власний житловий будинок. Вміє не лише будівельні роботи виконувати, але й опалення провести, електропроводку прокласти.
Жителем Залізниці він став кілька років тому, коли одружився на місцевій красуні. Молода сім’я вирішила будуватися тут.
На Любешівщині є ще двоє чоловіків, котрі змайстрували електричні дроворуби. Це житель села Міжгайці Микола Черевко та Анатолій Михалик з Люб’язя. Обидва, за словами односельців, є майстрами на всі руки.
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