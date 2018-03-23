Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті

Викрили волинянина, який вчиняв насильство над малолітнім хлопчиком та створював дитячу порнографію за його участі.Про це інформує прокуратура Києва.У Києві при оперативному супроводженні Департаменту протидії кіберзлочинів Нацполіції повідомили про підозру 28-річному мешканцю Волинської області у вчиненні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком та створенню порнографічної продукції за його участі з метою отримання грошових коштів.Як установили у ході досудового розслідування, підозрюваний, користуючись безпорадним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті.У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.Також в ході досудового розслідування встановили, що потерпілий є похресником підозрюваного.Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюють інших осіб, які причетні до вчинення цих злочинів. Санкція статтей передбачає покарання від 10 до 12 років позбавлення волі.