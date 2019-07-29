На Волині помер ветеран пожежної охорони

Вольського Євгена Костянтиновича.



Про це



Євген Вольський присвятив професії понад 30 років свого життя, пройшов шлях від інспектора інспекції держпожнагляду Луцького району до заступника начальника СВПЧ-1 по охороні м.Луцька.



"Офіцер, який був прикладом і наставником для багатьох поколінь вогнеборців, щира та відкрита людина, сповнена невичерпного оптимізму та енергії – таким Євген Вольський назавжди залишиться у пам’яті колег.



Колектив Управління ДСНС України висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 23 травня, на 76-у році життя перестало битися серце ветерана пожежної охорони, підполковника внутрішньої служби у відставціПро це повідомляє пресслудба ДСНС у Волинській області.Євген Вольський присвятив професії понад 30 років свого життя, пройшов шлях від інспектора інспекції держпожнагляду Луцького району до заступника начальника СВПЧ-1 по охороні м.Луцька."Офіцер, який був прикладом і наставником для багатьох поколінь вогнеборців, щира та відкрита людина, сповнена невичерпного оптимізму та енергії – таким Євген Вольський назавжди залишиться у пам’яті колег.Колектив Управління ДСНС України висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

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