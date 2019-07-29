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На Волині помер ветеран пожежної охорони

На Волині помер ветеран пожежної охорони
У суботу, 23 травня, на 76-у році життя перестало битися серце ветерана пожежної охорони, підполковника внутрішньої служби у відставці Вольського Євгена Костянтиновича.

Про це повідомляє пресслудба ДСНС у Волинській області.

Євген Вольський присвятив професії понад 30 років свого життя, пройшов шлях від інспектора інспекції держпожнагляду Луцького району до заступника начальника СВПЧ-1 по охороні м.Луцька.

"Офіцер, який був прикладом і наставником для багатьох поколінь вогнеборців, щира та відкрита людина, сповнена невичерпного оптимізму та енергії – таким Євген Вольський назавжди залишиться у пам’яті колег.

Колектив Управління ДСНС України висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

На Волині помер ветеран пожежної охорони

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Теги: ДСНС Волинь, смерть, підполковник
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