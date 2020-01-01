У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку в центральному парку вкрали 21 тую, їх висадили минулого тижня.
Про це розповіла Суспільному в. п. начальника сектора комунікації ГУНП в області Ольга Бузулук.
Зазначається, що повідомлення про крадіжку надійшло в поліцію 25 травня о 10-й ранку.
Нагадаємо, що нещодвано із луцького скверу навпроти гімназії №4 вкрали молоденькі дерева сакури.
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Про це розповіла Суспільному в. п. начальника сектора комунікації ГУНП в області Ольга Бузулук.
Зазначається, що повідомлення про крадіжку надійшло в поліцію 25 травня о 10-й ранку.
Нагадаємо, що нещодвано із луцького скверу навпроти гімназії №4 вкрали молоденькі дерева сакури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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