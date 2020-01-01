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У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО

У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО
У Луцьку в центральному парку вкрали 21 тую, їх висадили минулого тижня.

Про це розповіла Суспільному в. п. начальника сектора комунікації ГУНП в області Ольга Бузулук.

Зазначається, що повідомлення про крадіжку надійшло в поліцію 25 травня о 10-й ранку.

Нагадаємо, що нещодвано із луцького скверу навпроти гімназії №4 вкрали молоденькі дерева сакури.
У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО
У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО
У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО

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Теги: туї, крадіжка, Луцьк
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