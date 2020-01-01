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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22

Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22
В Україні зафіксували 21 584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;
Волинська область — 805 випадків;
Дніпропетровська область — 895 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 647 випадків;
Закарпатська область — 1092 випадки;
Запорізька область — 416 випадків;
Івано-Франківська область — 1306 випадків;
Кіровоградська область — 482 випадки;
м. Київ — 2710 випадків;
Київська область — 1458 випадків;
Львівська область — 1405 випадків;
Луганська область — 44 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 842 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1475 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1124 випадки;
Харківська область — 930 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 370 випадків;
Чернівецька область — 3101 випадок;
Черкаська область — 392 випадки;
Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика, Україна
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Коментарі 1
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Значить карантин надовго,можливо і на червень.Волинь явно без транспорту і садочків.Запасаємось терпінням,бо більше немає чим.
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