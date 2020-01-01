Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22

В Україні зафіксували 21 584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 910 випадків;Волинська область — 805 випадків;Дніпропетровська область — 895 випадків;Донецька область — 155 випадків;Житомирська область — 647 випадків;Закарпатська область — 1092 випадки;Запорізька область — 416 випадків;Івано-Франківська область — 1306 випадків;Кіровоградська область — 482 випадки;м. Київ — 2710 випадків;Київська область — 1458 випадків;Львівська область — 1405 випадків;Луганська область — 44 випадки;Миколаївська область — 281 випадок;Одеська область — 842 випадки;Полтавська область — 267 випадків;Рівненська область — 1475 випадків;Сумська область — 166 випадків;Тернопільська область — 1124 випадки;Харківська область — 930 випадків;Херсонська область — 177 випадків;Хмельницька область — 370 випадків;Чернівецька область — 3101 випадок;Черкаська область — 392 випадки;Чернігівська область — 134 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.