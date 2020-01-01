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В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину

В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину
Уряд України планує залучити волонтерів для контролю за дотриманням протиепідемічних правил на час карантину. Волонтери стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції, носінням масок і відвідуванням магазинів та закладів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів», - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що така ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії.

За словами Шмигаля, ідею вже підтримав президент України. Її реалізацією займатиметься Міністерство соціальної політики.

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Теги: Денис Шпигаль, волонтери, Україна, карантин, Італія
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