В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину

Уряд України планує залучити волонтерів для контролю за дотриманням протиепідемічних правил на час карантину. Волонтери стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції, носінням масок і відвідуванням магазинів та закладів.Про це повідомив прем'єр-міністру Telegram.«Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів», - повідомив Шмигаль.Прем'єр-міністр зазначив, що така ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії.За словами Шмигаля, ідею вже підтримав президент України. Її реалізацією займатиметься Міністерство соціальної політики.