У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства



Так, учасники аварії – водії автомобілів ВАЗ-2109 і Mercedes-Benz Sprinter.



Водій Mercedes-Benz Sprinter завершував маневр зі сторони водоканалу на вулиці Дубнівській, а кермувальник ВАЗ-2109, який їхав зі сторони Київського майдану на зелений сигнал світлофора, пізно зауважив бус, тож після екстреного гальмування автівку занесло.



Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження: у легковика – розтрощений капот і відірваний передній бампер, у буса – пом’ятий правий бік.



Як розповів водій буса, він їхав за фурою.



«Я їхав за фурою. Бачу: машини стоять, пропускають фуру і мене. Я перелаштувався і він (водій ВАЗ-2109, – ВН) у мене в’їхав. Він хотів мене об'їхати, гальмував, але його занесло», – сказав чоловік і додав, що дах буса було пошкоджено ще до сьогоднішньої ДТП.



На місці ДТП працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неподалік перехрестя вулиць Дубнівської і Глушець зіткнулися легковий автомобіль і бус. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 травня.Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства Волинські Новини. Так, учасники аварії – водії автомобілів ВАЗ-2109 і Mercedes-Benz Sprinter.Водій Mercedes-Benz Sprinter завершував маневр зі сторони водоканалу на вулиці Дубнівській, а кермувальник ВАЗ-2109, який їхав зі сторони Київського майдану на зелений сигнал світлофора, пізно зауважив бус, тож після екстреного гальмування автівку занесло.Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження: у легковика – розтрощений капот і відірваний передній бампер, у буса – пом’ятий правий бік.Як розповів водій буса, він їхав за фурою.«Я їхав за фурою. Бачу: машини стоять, пропускають фуру і мене. Я перелаштувався і він (водій ВАЗ-2109, – ВН) у мене в’їхав. Він хотів мене об'їхати, гальмував, але його занесло», – сказав чоловік і додав, що дах буса було пошкоджено ще до сьогоднішньої ДТП.На місці ДТП працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію