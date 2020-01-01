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У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку неподалік перехрестя вулиць Дубнівської і Глушець зіткнулися легковий автомобіль і бус. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 травня.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства Волинські Новини.

Так, учасники аварії – водії автомобілів ВАЗ-2109 і Mercedes-Benz Sprinter.

Водій Mercedes-Benz Sprinter завершував маневр зі сторони водоканалу на вулиці Дубнівській, а кермувальник ВАЗ-2109, який їхав зі сторони Київського майдану на зелений сигнал світлофора, пізно зауважив бус, тож після екстреного гальмування автівку занесло.

Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження: у легковика – розтрощений капот і відірваний передній бампер, у буса – пом’ятий правий бік.

Як розповів водій буса, він їхав за фурою.

«Я їхав за фурою. Бачу: машини стоять, пропускають фуру і мене. Я перелаштувався і він (водій ВАЗ-2109, – ВН) у мене в’їхав. Він хотів мене об'їхати, гальмував, але його занесло», – сказав чоловік і додав, що дах буса було пошкоджено ще до сьогоднішньої ДТП.

На місці ДТП працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини аварії.
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: аварія, Луцьк
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