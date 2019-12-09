У багатоповерхівках Луцька встановлять понад 2 сотні індивідуальних теплових пунктів





Всього у місті буде 254 ІТП. Поки встановили 9 теплових пунктів,



З ІТП мешканці будуть платити лише за тепло, яке використали. Для людей встановлення пунктів безкоштовне, - каже керівник «Луцьктепла» Іван Скорупський. Понад 2 з половиною мільйони євро - це грантові гроші.



"На сьогодні все сучасне обладнання дуже енергоефективне. Ми прагнемо скоротити витрати на енергоносії. Це підвищить якість послуг", - розповів директор ДП "Луцьктепло" Іван Скорупський:



Теплові станції італійського виробництва індивідуальні для кожного будинку.



У Будинках, де ІТП вже працюють, мешканці платять за тепло менше, - каже лучанин Михайло Жук. Щоб виключити енерговтрати мешканці будинку утеплили дім.



"За березень ми заплатили 11 гривень за квадрат, за лютий 12, 90. Після того як ми утеплили зразу стало комфортно не лише по платьожках а в такі періоди як осінь -весна похолодало а в нас як термос температура комфортна", - розказав лучанин.



Програма розрахована на 2 роки. Індивідуальні пункти встановлять у майже третині луцьких багатоповерхівок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В багатоповерхівках двох мікрорайонів нині встановлюють індивідуальні теплові пункти, аби мешканці взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках.Всього у місті буде 254 ІТП. Поки встановили 9 теплових пунктів, пише "Суспільне Волині".З ІТП мешканці будуть платити лише за тепло, яке використали. Для людей встановлення пунктів безкоштовне, - каже керівник «Луцьктепла»Понад 2 з половиною мільйони євро - це грантові гроші."На сьогодні все сучасне обладнання дуже енергоефективне. Ми прагнемо скоротити витрати на енергоносії. Це підвищить якість послуг", - розповів директор ДП "Луцьктепло" Іван Скорупський:Теплові станції італійського виробництва індивідуальні для кожного будинку.У Будинках, де ІТП вже працюють, мешканці платять за тепло менше, - каже лучанин. Щоб виключити енерговтрати мешканці будинку утеплили дім."За березень ми заплатили 11 гривень за квадрат, за лютий 12, 90. Після того як ми утеплили зразу стало комфортно не лише по платьожках а в такі періоди як осінь -весна похолодало а в нас як термос температура комфортна", - розказав лучанин.Програма розрахована на 2 роки. Індивідуальні пункти встановлять у майже третині луцьких багатоповерхівок.

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