вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У багатоповерхівках Луцька встановлять понад 2 сотні індивідуальних теплових пунктів

У багатоповерхівках Луцька встановлять понад 2 сотні індивідуальних теплових пунктів
В багатоповерхівках двох мікрорайонів нині встановлюють індивідуальні теплові пункти, аби мешканці взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках.

Всього у місті буде 254 ІТП. Поки встановили 9 теплових пунктів, пише "Суспільне Волині".

З ІТП мешканці будуть платити лише за тепло, яке використали. Для людей встановлення пунктів безкоштовне, - каже керівник «Луцьктепла» Іван Скорупський. Понад 2 з половиною мільйони євро - це грантові гроші.

"На сьогодні все сучасне обладнання дуже енергоефективне. Ми прагнемо скоротити витрати на енергоносії. Це підвищить якість послуг", - розповів директор ДП "Луцьктепло" Іван Скорупський:

Теплові станції італійського виробництва індивідуальні для кожного будинку.

У Будинках, де ІТП вже працюють, мешканці платять за тепло менше, - каже лучанин Михайло Жук. Щоб виключити енерговтрати мешканці будинку утеплили дім.

"За березень ми заплатили 11 гривень за квадрат, за лютий 12, 90. Після того як ми утеплили зразу стало комфортно не лише по платьожках а в такі періоди як осінь -весна похолодало а в нас як термос температура комфортна", - розказав лучанин.

Програма розрахована на 2 роки. Індивідуальні пункти встановлять у майже третині луцьких багатоповерхівок.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, багатоповерхівки, ІТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
У багатоповерхівках Луцька встановлять понад 2 сотні індивідуальних теплових пунктів
Сьогодні, 19:50
Через карантин фермер з Волині втратив 20 тонн овочів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
У волинському місті на ринках посилили карантинні заходи безпеки
Сьогодні, 19:09
Схожі новини
У Луцьку вводять заборону на будівництво багатоповерхівок У Луцьку вводять заборону на будівництво багатоповерхівок
09 грудень, 2019, 14:30
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку на Волині не буде світла 27 травня Де у Луцьку на Волині не буде світла 27 травня
Сьогодні, 19:00
«Вечірня кава зі смаком історії»: у Луцьку влаштовують атмосферні посиденьки з нагоди 90-річчя автомобільного райду «Вечірня кава зі смаком історії»: у Луцьку влаштовують атмосферні посиденьки з нагоди 90-річчя автомобільного райду
Сьогодні, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність
Сьогодні, 21:19
 0
Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі
Сьогодні, 20:45
 0
На Світязі влаштовують психологічний онлайн-фестиваль
Сьогодні, 20:30
 0
Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8