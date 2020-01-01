вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині біля гімназії посадили яблуневий сад

У місті на Волині біля гімназії посадили яблуневий сад
Цьогоріч з ініціативи «Екошколи», яка працює при УНТ «Еврика», Ковельська міська гімназія долучилася до Всеукраїнського проєкту та висадила 90 яблуневих саджанців трьох сортів – Топаз, Росава, Зимова пізня.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

З метою упровадження STEM-освіти в закладі взялися до реалізації цього проекту, щоб не тільки висадити сад, а й потім мати змогу пригощати вирощеними яблуками гімназистів і пропагувати здорове екохарчування.

Перед висадкою молодих дерев головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич разом з іншими фахівцями обстежили територію саду та надали дозволи на корчування старих дерев.

Далі до роботи взялися гуртом професіонали, які в короткий термін зачистити площу, впорядкували та повністю підготували до висадки молоденькі дерева.

"За допомогу у цьому ми вдячні Володимиру Бойку, директору ПТМ «Ковельтепло», Ігорю Михалевичу, директору КП «Добробут», Віктору Солов’янчуку, начальнику РЖКП № 1, Василю Римарчуку, директору ТОВ «Ковельський хлібокомбінат», Василю Штику, директору дочірнього підприємства «НовоБуд», Зіновію Мисюку, начальнику філії «Ковельська ДЕД» ДП «Волинський облавтодор», а також Івану Смітюху, благодійнику, батькові випускника гімназії.

Особливої Подяки заслуговує Юрій Шлюєв, який очолив батьківську громаду гімназії та першим підтримав нас у реалізації проєкту, замовивши своїм коштом саджанці, керуючи разом з директором Оленою Вальчук підготовчими роботами", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, сад, гмназія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Сьогодні, 18:19
Назвали лідерів і аутсайдерів серед депутатів Луцькради
Сьогодні, 18:08
У місті на Волині біля гімназії посадили яблуневий сад
Сьогодні, 17:51
Голова Держлісагентства прокоментував ситуацію із самовільними рубками лісу на Волині
Сьогодні, 17:12
19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Місяць арешту призначив суд волинянину, який у кафе вкусив жінку Місяць арешту призначив суд волинянину, який у кафе вкусив жінку
Сьогодні, 07:10
У місті на Волині взялись ремонтувати ліфти в багатоповерхівках У місті на Волині взялись ремонтувати ліфти в багатоповерхівках
26 травень, 23:29
У Ковелі п'яний водій легковика збив велосипедистку і намагався відкупитися від поліції У Ковелі п'яний водій легковика збив велосипедистку і намагався відкупитися від поліції
26 травень, 10:50
«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків «Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків
26 травень, 00:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту
Сьогодні, 18:35
 0
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
Назвали лідерів і аутсайдерів серед депутатів Луцькради
Сьогодні, 18:08
 0
У місті на Волині біля гімназії посадили яблуневий сад
Сьогодні, 17:51
 0
Голова Держлісагентства прокоментував ситуацію із самовільними рубками лісу на Волині
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8