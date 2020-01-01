У місті на Волині біля гімназії посадили яблуневий сад





Про це



З метою упровадження STEM-освіти в закладі взялися до реалізації цього проекту, щоб не тільки висадити сад, а й потім мати змогу пригощати вирощеними яблуками гімназистів і пропагувати здорове екохарчування.



Перед висадкою молодих дерев головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич разом з іншими фахівцями обстежили територію саду та надали дозволи на корчування старих дерев.



Далі до роботи взялися гуртом професіонали, які в короткий термін зачистити площу, впорядкували та повністю підготували до висадки молоденькі дерева.



"За допомогу у цьому ми вдячні Володимиру Бойку, директору ПТМ «Ковельтепло», Ігорю Михалевичу, директору КП «Добробут», Віктору Солов’янчуку, начальнику РЖКП № 1, Василю Римарчуку, директору ТОВ «Ковельський хлібокомбінат», Василю Штику, директору дочірнього підприємства «НовоБуд», Зіновію Мисюку, начальнику філії «Ковельська ДЕД» ДП «Волинський облавтодор», а також Івану Смітюху, благодійнику, батькові випускника гімназії.



Особливої Подяки заслуговує Юрій Шлюєв, який очолив батьківську громаду гімназії та першим підтримав нас у реалізації проєкту, замовивши своїм коштом саджанці, керуючи разом з директором Оленою Вальчук підготовчими роботами", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч з ініціативи «Екошколи», яка працює при УНТ «Еврика», Ковельська міська гімназія долучилася до Всеукраїнського проєкту та висадила 90 яблуневих саджанців трьох сортів – Топаз, Росава, Зимова пізня.Про це повідомляє Ковельська міська рада.З метою упровадження STEM-освіти в закладі взялися до реалізації цього проекту, щоб не тільки висадити сад, а й потім мати змогу пригощати вирощеними яблуками гімназистів і пропагувати здорове екохарчування.Перед висадкою молодих дерев головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекиразом з іншими фахівцями обстежили територію саду та надали дозволи на корчування старих дерев.Далі до роботи взялися гуртом професіонали, які в короткий термін зачистити площу, впорядкували та повністю підготували до висадки молоденькі дерева."За допомогу у цьому ми вдячні Володимиру Бойку, директору ПТМ «Ковельтепло», Ігорю Михалевичу, директору КП «Добробут», Віктору Солов’янчуку, начальнику РЖКП № 1, Василю Римарчуку, директору ТОВ «Ковельський хлібокомбінат», Василю Штику, директору дочірнього підприємства «НовоБуд», Зіновію Мисюку, начальнику філії «Ковельська ДЕД» ДП «Волинський облавтодор», а також Івану Смітюху, благодійнику, батькові випускника гімназії.Особливої Подяки заслуговує Юрій Шлюєв, який очолив батьківську громаду гімназії та першим підтримав нас у реалізації проєкту, замовивши своїм коштом саджанці, керуючи разом з директором Оленою Вальчук підготовчими роботами", - йдеться у дописі.

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