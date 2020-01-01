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Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО

Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Працівники Служби безпеки України Волині та Черкащини виявили у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.

Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.

Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО

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Теги: СБУ, Волинь, масштабна схема
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