Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО





Про це



Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.



Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.



Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.



Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Служби безпеки України Волині та Черкащини виявили у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію