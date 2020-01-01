Волинські силовики викрили масштабну схему збуту алкоголю із підробленими марками. ФОТО
Сьогодні, 18:19
Працівники Служби безпеки України Волині та Черкащини виявили у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.
Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.
Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.
Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.
Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.
Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.
Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.
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