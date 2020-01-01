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На Волині нетверезий тракторист-порушник пропонував хабар патрульним

На Волині нетверезий тракторист-порушник пропонував хабар патрульним
В селищі Луків Турійського району співробітники сектору реагування патрульної поліції Турійського відділення поліції зупинили трактор під керуванням 57-річного жителя Любомльського району за порушення правил дорожнього руху.

Інцидент трапився вчора, 26 травня, повідомляє Турійське відділення поліції.

Поліцейські встановили, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік намагався дати поліцейському 500 гривень неправомірної вигоди.

Поліцейські відмовились від хабара та викликали слідчо-оперативну групу. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Слідчі оголосили про підозру чоловікові, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На Волині нетверезий тракторист-порушник пропонував хабар патрульним

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Теги: Турійський район, хабар, тракторист
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