Ранок 28 травня: в Україні – 477 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 37

Станом на ранок 28 травня в Україні підтвердили 22 382 випадки COVID-19, з них 8439 одужали, 669 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 477 випадків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.Усього в Україні дослідили 322 746 зразків методом ПЛР.Загалом захворіли 1627 дітей та 4345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1362 дитини та 3534 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6872 осіб, з них 265 дітей та 811 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 263 особи, зокрема одна дитина та 22 медики.Із загальної кількості, що одужали, - 2089 медпрацівників та 555 дітей. 32 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 947 (534 одужали);Дніпропетровська обл. — 920 (244 одужали);Донецька обл. — 158 (80 одужали);Житомирська обл. — 673 (389 одужали);Закарпатська обл. — 1124 (374 одужали);Запорізька обл. — 425 (238 одужали);Івано-Франківська обл. — 1339 (756 одужали);м. Київ — 2793 (506 одужали);Київська обл. — 1517 (358 одужали);Кіровоградська обл. — 495 (384 одужали);Луганська обл. — 45 (36 одужали);Львівська обл. — 1513 (335 одужали);Миколаївська обл. — 282 (139 одужали);Одеська обл. — 861 (161 одужав);Полтавська обл. — 268 (243 одужали);Рівненська обл. — 1588 (725 одужали);Сумська обл. — 166 (138 одужали);Тернопільська обл. — 1131 (824 одужали);Харківська обл. — 981 (224 одужали);Херсонська обл. — 177 (155 одужали);Хмельницька обл. — 386 (157 одужали);Черкаська обл. — 401 (294 одужали);Чернівецька обл. — 3201 (867 одужали);Чернігівська обл. — 140 (54 одужали).