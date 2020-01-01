Ранок 28 травня: в Україні – 477 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:31
Станом на ранок 28 травня в Україні підтвердили 22 382 випадки COVID-19, з них 8439 одужали, 669 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 477 випадків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 322 746 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1627 дітей та 4345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1362 дитини та 3534 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6872 осіб, з них 265 дітей та 811 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 263 особи, зокрема одна дитина та 22 медики.
Із загальної кількості, що одужали, - 2089 медпрацівників та 555 дітей. 32 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 947 (534 одужали);
Волинська обл. — 851 (224 одужали);
Дніпропетровська обл. — 920 (244 одужали);
Донецька обл. — 158 (80 одужали);
Житомирська обл. — 673 (389 одужали);
Закарпатська обл. — 1124 (374 одужали);
Запорізька обл. — 425 (238 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1339 (756 одужали);
м. Київ — 2793 (506 одужали);
Київська обл. — 1517 (358 одужали);
Кіровоградська обл. — 495 (384 одужали);
Луганська обл. — 45 (36 одужали);
Львівська обл. — 1513 (335 одужали);
Миколаївська обл. — 282 (139 одужали);
Одеська обл. — 861 (161 одужав);
Полтавська обл. — 268 (243 одужали);
Рівненська обл. — 1588 (725 одужали);
Сумська обл. — 166 (138 одужали);
Тернопільська обл. — 1131 (824 одужали);
Харківська обл. — 981 (224 одужали);
Херсонська обл. — 177 (155 одужали);
Хмельницька обл. — 386 (157 одужали);
Черкаська обл. — 401 (294 одужали);
Чернівецька обл. — 3201 (867 одужали);
Чернігівська обл. — 140 (54 одужали).
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 322 746 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1627 дітей та 4345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1362 дитини та 3534 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6872 осіб, з них 265 дітей та 811 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 263 особи, зокрема одна дитина та 22 медики.
Із загальної кількості, що одужали, - 2089 медпрацівників та 555 дітей. 32 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 947 (534 одужали);
Волинська обл. — 851 (224 одужали);
Дніпропетровська обл. — 920 (244 одужали);
Донецька обл. — 158 (80 одужали);
Житомирська обл. — 673 (389 одужали);
Закарпатська обл. — 1124 (374 одужали);
Запорізька обл. — 425 (238 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1339 (756 одужали);
м. Київ — 2793 (506 одужали);
Київська обл. — 1517 (358 одужали);
Кіровоградська обл. — 495 (384 одужали);
Луганська обл. — 45 (36 одужали);
Львівська обл. — 1513 (335 одужали);
Миколаївська обл. — 282 (139 одужали);
Одеська обл. — 861 (161 одужав);
Полтавська обл. — 268 (243 одужали);
Рівненська обл. — 1588 (725 одужали);
Сумська обл. — 166 (138 одужали);
Тернопільська обл. — 1131 (824 одужали);
Харківська обл. — 981 (224 одужали);
Херсонська обл. — 177 (155 одужали);
Хмельницька обл. — 386 (157 одужали);
Черкаська обл. — 401 (294 одужали);
Чернівецька обл. — 3201 (867 одужали);
Чернігівська обл. — 140 (54 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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