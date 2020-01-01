вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Куріння вбиває: 31 травня – всесвітній день без тютюну, українців закликають до здорового способу життя

Куріння вбиває: 31 травня – всесвітній день без тютюну, українців закликають до здорового способу життя
31 травня у всьому світі відзначають день без тютюну і закликають кидати палити та задуматися над тим, скільки шкоди може принести навіть одна цигарка чи посиденьки із кальяном.

Волинський обласний центр громадського здоров’я поділився на своїй сторінці у Facebook тематичним відео, аби вкотре нагадати, що куріння – вбиває.

«Сигаретний дим, який заповнює закриті приміщення, містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 – шкідливі, а понад 50 викликають рак. Уже з першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, до яких призводить куріння, знижуватися», – йдеться у дописі.

Зазначають, що за останні вісім років поширеність куріння серед українців зменшилась на 20%. Однак ще й досі, за інформацією МОЗ, більше7 мільйонів українців курять щоденно.

Тютюнові компанії та пов'язані з ними галузі намагаються привабити дітей та підлітків. Вони пропонують понад 15 000 ароматів та привабливий дизайн пакування, влаштовують спонсорські заходи та вечірки, залучають блогерів та розміщують рекламу поблизу навчальних закладів.



Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням встановлений у 1987році Всесвітньою організацією охорони здоров’я та відзначається 31 травня кожного року. В цей день у всьому світі проходять антитютюнові акції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується понад 1 млрд курців, серед них майже 200 млн жінок.

Згідно з даними ВООЗ, у всьому світі 90% усіх випадків смертей від раку легенів, 75% смертей від хронічного бронхіту, а також 25% випадків смертей від ішемічної хвороби серця в тій чи іншій мірі викликані курінням людини. Більше того, практично кожні 6 секунд у світі помирає людина, яка курить. Експерти прогнозують, що буквально через 10 років цей показник смертності збільшиться до одного курця в 3 секунди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 31 травня, день без тютюну, цигарки, паління, МОЗ, ВООЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 31 травня: в Україні – 23 672 випадки коронавірусу, 708 – летальних
Сьогодні, 10:23
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня
Сьогодні, 10:05
Куріння вбиває: 31 травня – всесвітній день без тютюну, українців закликають до здорового способу життя
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:10
Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Волинь може послабити карантин, – МОЗ Волинь може послабити карантин, – МОЗ
29 травень, 12:42
Ранок 29 травня: в Україні – 429 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 12 Ранок 29 травня: в Україні – 429 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 12
29 травень, 09:31
З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ
29 травень, 01:15
На Волині прикордонники зірвали нічну оборудку контрабандистів На Волині прикордонники зірвали нічну оборудку контрабандистів
28 травень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ранок 31 травня: в Україні – 23 672 випадки коронавірусу, 708 – летальних
Сьогодні, 10:23
 0
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня
Сьогодні, 10:05
 0
Куріння вбиває: 31 травня – всесвітній день без тютюну, українців закликають до здорового способу життя
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:10
 0
Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8