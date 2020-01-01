Куріння вбиває: 31 травня – всесвітній день без тютюну, українців закликають до здорового способу життя





Волинський обласний центр громадського здоров’я



«Сигаретний дим, який заповнює закриті приміщення, містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 – шкідливі, а понад 50 викликають рак. Уже з першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, до яких призводить куріння, знижуватися», – йдеться у дописі.



Зазначають, що за останні вісім років поширеність куріння серед українців зменшилась на 20%. Однак ще й досі, за інформацією МОЗ, більше7 мільйонів українців курять щоденно.



Тютюнові компанії та пов'язані з ними галузі намагаються привабити дітей та підлітків. Вони пропонують понад 15 000 ароматів та привабливий дизайн пакування, влаштовують спонсорські заходи та вечірки, залучають блогерів та розміщують рекламу поблизу навчальних закладів.







Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням встановлений у 1987році Всесвітньою організацією охорони здоров’я та відзначається 31 травня кожного року. В цей день у всьому світі проходять антитютюнові акції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується понад 1 млрд курців, серед них майже 200 млн жінок.



Згідно з даними ВООЗ, у всьому світі 90% усіх випадків смертей від раку легенів, 75% смертей від хронічного бронхіту, а також 25% випадків смертей від ішемічної хвороби серця в тій чи іншій мірі викликані курінням людини. Більше того, практично кожні 6 секунд у світі помирає людина, яка курить. Експерти прогнозують, що буквально через 10 років цей показник смертності збільшиться до одного курця в 3 секунди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 травня у всьому світі відзначають день без тютюну і закликають кидати палити та задуматися над тим, скільки шкоди може принести навіть одна цигарка чи посиденьки із кальяном.Волинський обласний центр громадського здоров’я поділився на своїй сторінці у Facebook тематичним відео, аби вкотре нагадати, що куріння – вбиває.«Сигаретний дим, який заповнює закриті приміщення, містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 – шкідливі, а понад 50 викликають рак. Уже з першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, до яких призводить куріння, знижуватися», – йдеться у дописі.Зазначають, що за останні вісім років поширеність куріння серед українців зменшилась на 20%. Однак ще й досі, за інформацією МОЗ, більше7 мільйонів українців курять щоденно.Тютюнові компанії та пов'язані з ними галузі намагаються привабити дітей та підлітків. Вони пропонують понад 15 000 ароматів та привабливий дизайн пакування, влаштовують спонсорські заходи та вечірки, залучають блогерів та розміщують рекламу поблизу навчальних закладів.Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням встановлений у 1987році Всесвітньою організацією охорони здоров’я та відзначається 31 травня кожного року. В цей день у всьому світі проходять антитютюнові акції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується понад 1 млрд курців, серед них майже 200 млн жінок.Згідно з даними ВООЗ, у всьому світі 90% усіх випадків смертей від раку легенів, 75% смертей від хронічного бронхіту, а також 25% випадків смертей від ішемічної хвороби серця в тій чи іншій мірі викликані курінням людини. Більше того, практично кожні 6 секунд у світі помирає людина, яка курить. Експерти прогнозують, що буквально через 10 років цей показник смертності збільшиться до одного курця в 3 секунди.

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