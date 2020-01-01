У районі на Волині під час обшуку в чоловіка знайшли самогон: напій вилили
Сьогодні, 19:18
Співробітники Любешівського відділення поліції спільно із оперативниками Луцького прикордонного загону провели на території району обшуки у помешканні волинян.
Про це інформує ГУНП в області.
Нагадаємо, 29 травня під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю, а також набої та бурштин.
У 56-річного жителя села Підкормілля правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили мисливську рушницю, а також 470 л закваски та 40 л самогону.
За фактом виготовлення, зберігання самогону поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонену речовину в порядку адміністративного провадження знищили шляхом виливання.
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Про це інформує ГУНП в області.
Нагадаємо, 29 травня під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю, а також набої та бурштин.
У 56-річного жителя села Підкормілля правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили мисливську рушницю, а також 470 л закваски та 40 л самогону.
За фактом виготовлення, зберігання самогону поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонену речовину в порядку адміністративного провадження знищили шляхом виливання.
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Коментарі 1
Треба було в лікарню віддати в якості антисептика.
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