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У районі на Волині під час обшуку в чоловіка знайшли самогон: напій вилили

У районі на Волині під час обшуку в чоловіка знайшли самогон: напій вилили
Співробітники Любешівського відділення поліції спільно із оперативниками Луцького прикордонного загону провели на території району обшуки у помешканні волинян.

Про це інформує ГУНП в області.

Нагадаємо, 29 травня під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю, а також набої та бурштин.

У 56-річного жителя села Підкормілля правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили мисливську рушницю, а також 470 л закваски та 40 л самогону.

За фактом виготовлення, зберігання самогону поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонену речовину в порядку адміністративного провадження знищили шляхом виливання.
У районі на Волині під час обшуку в чоловіка знайшли самогон: напій вилили

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Теги: обшук, самогон
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Коментарі 1
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Треба було в лікарню віддати в якості антисептика.
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