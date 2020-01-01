У районі на Волині під час обшуку в чоловіка знайшли самогон: напій вилили





Про це інформує ГУНП в області.



Нагадаємо, 29 травня під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці



У 56-річного жителя села Підкормілля правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили мисливську рушницю, а також 470 л закваски та 40 л самогону.



За фактом виготовлення, зберігання самогону поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонену речовину в порядку адміністративного провадження знищили шляхом виливання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Любешівського відділення поліції спільно із оперативниками Луцького прикордонного загону провели на території району обшуки у помешканні волинян.Про це інформує ГУНП в області.Нагадаємо, 29 травня під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю, а також набої та бурштин У 56-річного жителя села Підкормілля правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили мисливську рушницю, а також 470 л закваски та 40 л самогону.За фактом виготовлення, зберігання самогону поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонену речовину в порядку адміністративного провадження знищили шляхом виливання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію