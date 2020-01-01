Де на Волині не буде світла 2 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Свійчів, вул. Вандиволя - частково1. с.ГОРИШНЄ9.00-17.00Вул.Гагаріна, Молодіжна1. Л-1 від КТП-7810:00-17:00 с.Трубки вул.Шевченка2. Л-2 від ЗТП-252 9:30-16:30с.Литовеж вул.Дачна3. КТП-111 10:00-17:00 Школа,дитячий садок с.Луковичі вул.Учительська 1-241. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-88 09:40-17:00 ФОП Олісейчик Н.Й. (торговий павільйон) с. Мельники-Мостище, вул. Зелена, вул. Л. Українки, вул. Миру, вул.. Моцюка, пров. Поліський2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-50 10:00-16:30 Відсутні с. Фаринки, вул. Філіновича, вул. Центральна1. 09:00-17:00с.Словатичівул. Перемоги2. 09:00-17:00ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерняФОП Климович Микола Іванович - кіоскКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,вул.Чехова,2,вул.Ціолковського, 17-54,82-93,вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,вул.Лісна,3/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00 с. Башлики с. Башликивул. Перемоги,вул. Шкільна4/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - кафеФОП Яйленко Ф.К. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщеннясмт. Оликавул. Б.Хмельницькоговул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33вул. Козацька, буд. 1-27,291. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.Зеленська с рада с.Воля Ковельська2. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМОФОП Вегера С.В.ФГ"Голобська Дарівка"ФО Шворак О.В.Голобська с радаСвято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий МосорВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське міжрайонне УВГФО Чапко М.В.Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФО Потапчук Ю.В.Голобське СТ смт.Голобис.Новий Мосирс.Дарівкас.Партизанськес.Старий Мосир3. ПЛ-10кВ від Л.97-16 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ТзОВ "СКІФ"ЖБК ПрометейФОП Стасюк В.І.ФОП Батюк Т.І.ЖБК"Шевченка"ОСББ "Володимирська 95" м.Ковель, вул.40р.Перемоги1. 9-00-17-00с.СемеринськеВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Школа с.Голишів,ФОП Васильковський М.Я.,с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,С.Стрільців, Я.Галана2. КТП-474 9:00-17:00 ФОП Наход М.І.,ФГ «Зміїнець»,Луцька районна спілка СТ,ФОП Манукян О.В,ФОП Концевич А.В. с.Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 від ЛР-3( КТП-18, 19, 67, 328, 485, 771) 9:00-16:00 Луцька районна спілка СТ,ФГ «Волиньагрохолдинг»,ПП «Фіш»,ПАТ «Укртелеком»,Церква, будинок культури, школа, водонапірна башня с.Шепель,ФОГ Юзва Р.С. с.Шепель4. КТП-179 11:00-16:00 Артсвердловина №5, №2 с.Воротнів,ФОП Чмут Б.А.,СГТзОВ «Лище»,Церква, школа с.Воротнів с.Воротнів вул. Центральна, Шкільна5. ЩТП-537 11:00-16:00 Артсвердловина №3 с.Воротнів с.Воротнів вул.Заставє1. 9:00- 17:00Любомльська ДЮСШс.Любомль вул.1-го Травня2. ПЛ-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00с.Прип'ять школа3. КТП-270 9:00- 17:00Баз.ст «МТС».с.Пульмо с.Пульмо1. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ЗТП-257 Л-01-02 «Вихід-Залаззя» 10:00-17:00 Побут, магазин ФОП Фесик В.С., млин ФОП Лавринюк О.М., будинок молитви, школа, церква, магазин ФОП Сащук І.О, магазин ФОП Нестерук І.В., магазин ФОП Федчик А.Н., магазин Великоглушанське сільпо, АТС, адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП, пошта, клуб, аптека, амбулаторія, пункт прийому молока, магазин ФОП Мисько В.М., магазин ФОП мороз В.І., магазин ФОП Гуль Г.С., господарська будівля ФОП Котик О.С. с. Залаззя (частково)1. ПЛ-10 кВ, Л-94-03. 10:00-17:00 КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (с.рада, клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФО Кучерук Л.М. (КДУ-2), Релігійна громада, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок.КТП-412.2. 10:00-17:00КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин), ФОП Зарубич Р.І. (цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1,№ 2, № 3).КТП-254, с. Комарово.КТП-273 - ФОП Гамула В.В. (виробнича база)1. 9:00-17:00школа №9м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.відділення зв`язкуаптека Волиньфармзалізнична касаНікостурм-н Ябкокавярня Франсуа М.Нововолинськб.Шевченка 15-25, вул.Св.Володимира10-30,пр-кт Дружби 19-21,С.Стрільців 1-4, вул.Шахтарська1,3Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30ДП Турійське лісове господарство» , ФОП Лампіка, Лукашук,-гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна