Де на Волині не буде світла 2 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Свійчів, вул. Вандиволя - частково
Горохівський район
1. с.ГОРИШНЄ
9.00-17.00
Вул.Гагаріна, Молодіжна
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-78
10:00-17:00 с.Трубки вул.Шевченка
2. Л-2 від ЗТП-252 9:30-16:30
с.Литовеж вул.Дачна
3. КТП-111 10:00-17:00 Школа,дитячий садок с.Луковичі вул.Учительська 1-24
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-88 09:40-17:00 ФОП Олісейчик Н.Й. (торговий павільйон) с. Мельники-Мостище, вул. Зелена, вул. Л. Українки, вул. Миру, вул.. Моцюка, пров. Поліський
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-50 10:00-16:30 Відсутні с. Фаринки, вул. Філіновича, вул. Центральна
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
2. 09:00-17:00
ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерня
ФОП Климович Микола Іванович - кіоск
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,
вул.Чехова,2,
вул.Ціолковського, 17-54,82-93,
вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,
вул.Лісна,
3/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00 с. Башлики с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
4/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - кафе
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
смт. Олика
вул. Б.Хмельницького
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,
вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33
вул. Козацька, буд. 1-27,29
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.
Зеленська с рада с.Воля Ковельська
2. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В.
Голобська с рада
Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В.
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
3. ПЛ-10кВ від Л.97-16 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "СКІФ"
ЖБК Прометей
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
ЖБК"Шевченка"
ОСББ "Володимирська 95" м.Ковель, вул.40р.Перемоги
Локачинський район
1. 9-00-17-00
с.Семеринське
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Школа с.Голишів,
ФОП Васильковський М.Я.,
с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,
С.Стрільців, Я.Галана
2. КТП-474 9:00-17:00 ФОП Наход М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В,
ФОП Концевич А.В. с.Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева
3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 від ЛР-3( КТП-18, 19, 67, 328, 485, 771) 9:00-16:00 Луцька районна спілка СТ,
ФГ «Волиньагрохолдинг»,
ПП «Фіш»,
ПАТ «Укртелеком»,
Церква, будинок культури, школа, водонапірна башня с.Шепель,
ФОГ Юзва Р.С. с.Шепель
4. КТП-179 11:00-16:00 Артсвердловина №5, №2 с.Воротнів,
ФОП Чмут Б.А.,
СГТзОВ «Лище»,
Церква, школа с.Воротнів с.Воротнів вул. Центральна, Шкільна
5. ЩТП-537 11:00-16:00 Артсвердловина №3 с.Воротнів с.Воротнів вул.Заставє
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00- 17:00
Любомльська ДЮСШ
с.Любомль вул.1-го Травня
2. ПЛ-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00
с.Прип'ять школа
3. КТП-270 9:00- 17:00
Баз.ст «МТС».с.Пульмо с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ЗТП-257 Л-01-02 «Вихід-Залаззя» 10:00-17:00 Побут, магазин ФОП Фесик В.С., млин ФОП Лавринюк О.М., будинок молитви, школа, церква, магазин ФОП Сащук І.О, магазин ФОП Нестерук І.В., магазин ФОП Федчик А.Н., магазин Великоглушанське сільпо, АТС, адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП, пошта, клуб, аптека, амбулаторія, пункт прийому молока, магазин ФОП Мисько В.М., магазин ФОП мороз В.І., магазин ФОП Гуль Г.С., господарська будівля ФОП Котик О.С. с. Залаззя (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-03. 10:00-17:00 КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (с.рада, клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФО Кучерук Л.М. (КДУ-2), Релігійна громада, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок.
КТП-412.
2. 10:00-17:00
КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин), ФОП Зарубич Р.І. (цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1,№ 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово.
КТП-273 - ФОП Гамула В.В. (виробнича база)
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
школа №9
м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,
м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,
м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,
м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.
відділення зв`язку
аптека Волиньфарм
залізнична каса
Нікостур
м-н Ябко
кавярня Франсуа М.Нововолинськ
б.Шевченка 15-25, вул.Св.Володимира10-30,пр-кт Дружби 19-21,С.Стрільців 1-4, вул.Шахтарська1,3
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
ДП Турійське лісове господарство» , ФОП Лампіка, Лукашук,-гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Свійчів, вул. Вандиволя - частково
Горохівський район
1. с.ГОРИШНЄ
9.00-17.00
Вул.Гагаріна, Молодіжна
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-78
10:00-17:00 с.Трубки вул.Шевченка
2. Л-2 від ЗТП-252 9:30-16:30
с.Литовеж вул.Дачна
3. КТП-111 10:00-17:00 Школа,дитячий садок с.Луковичі вул.Учительська 1-24
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-88 09:40-17:00 ФОП Олісейчик Н.Й. (торговий павільйон) с. Мельники-Мостище, вул. Зелена, вул. Л. Українки, вул. Миру, вул.. Моцюка, пров. Поліський
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-50 10:00-16:30 Відсутні с. Фаринки, вул. Філіновича, вул. Центральна
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
2. 09:00-17:00
ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерня
ФОП Климович Микола Іванович - кіоск
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,
вул.Чехова,2,
вул.Ціолковського, 17-54,82-93,
вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,
вул.Лісна,
3/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 09:00-17:00 с. Башлики с. Башлики
вул. Перемоги,
вул. Шкільна
4/ ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - кафе
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
смт. Олика
вул. Б.Хмельницького
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,
вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33
вул. Козацька, буд. 1-27,29
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.
Зеленська с рада с.Воля Ковельська
2. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В.
Голобська с рада
Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В.
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
3. ПЛ-10кВ від Л.97-16 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "СКІФ"
ЖБК Прометей
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
ЖБК"Шевченка"
ОСББ "Володимирська 95" м.Ковель, вул.40р.Перемоги
Локачинський район
1. 9-00-17-00
с.Семеринське
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Школа с.Голишів,
ФОП Васильковський М.Я.,
с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,
С.Стрільців, Я.Галана
2. КТП-474 9:00-17:00 ФОП Наход М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В,
ФОП Концевич А.В. с.Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева
3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 від ЛР-3( КТП-18, 19, 67, 328, 485, 771) 9:00-16:00 Луцька районна спілка СТ,
ФГ «Волиньагрохолдинг»,
ПП «Фіш»,
ПАТ «Укртелеком»,
Церква, будинок культури, школа, водонапірна башня с.Шепель,
ФОГ Юзва Р.С. с.Шепель
4. КТП-179 11:00-16:00 Артсвердловина №5, №2 с.Воротнів,
ФОП Чмут Б.А.,
СГТзОВ «Лище»,
Церква, школа с.Воротнів с.Воротнів вул. Центральна, Шкільна
5. ЩТП-537 11:00-16:00 Артсвердловина №3 с.Воротнів с.Воротнів вул.Заставє
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00- 17:00
Любомльська ДЮСШ
с.Любомль вул.1-го Травня
2. ПЛ-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00
с.Прип'ять школа
3. КТП-270 9:00- 17:00
Баз.ст «МТС».с.Пульмо с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ЗТП-257 Л-01-02 «Вихід-Залаззя» 10:00-17:00 Побут, магазин ФОП Фесик В.С., млин ФОП Лавринюк О.М., будинок молитви, школа, церква, магазин ФОП Сащук І.О, магазин ФОП Нестерук І.В., магазин ФОП Федчик А.Н., магазин Великоглушанське сільпо, АТС, адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП, пошта, клуб, аптека, амбулаторія, пункт прийому молока, магазин ФОП Мисько В.М., магазин ФОП мороз В.І., магазин ФОП Гуль Г.С., господарська будівля ФОП Котик О.С. с. Залаззя (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-03. 10:00-17:00 КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (с.рада, клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФО Кучерук Л.М. (КДУ-2), Релігійна громада, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок.
КТП-412.
2. 10:00-17:00
КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин), ФОП Зарубич Р.І. (цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1,№ 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово.
КТП-273 - ФОП Гамула В.В. (виробнича база)
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
школа №9
м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,
м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,
м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,
м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.
відділення зв`язку
аптека Волиньфарм
залізнична каса
Нікостур
м-н Ябко
кавярня Франсуа М.Нововолинськ
б.Шевченка 15-25, вул.Св.Володимира10-30,пр-кт Дружби 19-21,С.Стрільців 1-4, вул.Шахтарська1,3
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
ДП Турійське лісове господарство» , ФОП Лампіка, Лукашук,-гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна
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