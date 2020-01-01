«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у плацкартні вагони

"Укрзалізниця" вирішила відновити роботу плацкартних вагонів з 1 червня, втім з обмеженням.Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці в Facebook.«Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце (будуть доступні лише 50% місць)», - написав Юрик.Згідно з інфографіком на його сторінці, плацкартні вагони доступні на поїзд №98/97 Київ-Ковель (10 вагонів), поїзд №125/126 Київ-Костянтинівка (3 вагони), поїзд №10/9 Київ-Маріуполь (1 вагон), поїзд №102/101 Київ-Херсон (6 вагонів).Ззначається, що «Укрзалізниця» 1 червня почала перший етап відновлення курсування приміських поїздів і відновила рух 439 приміських поїздів.