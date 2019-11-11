Щільність викидів забруднюючих речовин на одиницю площі на Волині – найнижча в Україні





Про це



Від стаціонарних джерел в повітря надійшло 5,3 тис.т забруднюючих речовин та 0,5 млн.т діоксиду вуглецю – одного з основних парникових газів, які впливають на зміну клімату.



У розрахунку на квадратний кілометр території обсяги викидів забруднюючих речовин становили 1,9 т, на одну особу – 37,1 кг. Щільність викидів забруднюючих речовин на одиницю площі Волинської області найнижча в Україні, а за показником на одну особу менш забрудненими були лише Чернівецька та Закарпатська області.



Найбільша частка викидів припадала на підприємства Володимир-Волинського, Маневицького, Локачинського районів та м.Луцька.



За попередніми даними підприємствами та домогосподарства області торік утворили 668,1 тис.т відходів І–ІV класів небезпеки. З них 99,9% (667,2 тис.т) – малонебезпечні відходи ІV класу. На кінець 2019 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено 8,5 млн.т відходів, майже усі з них – це відходи IV класу, лише 1,1 тис.т належали до ІІІ класу небезпеки.



Традиційно основними забруднювачами повітря та утворювачами відходів залишалися підприємства переробної та добувної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства.



На охорону навколишнього природного середовища підприємства, організації та установи області витратили 322,3 млн.грн, з яких 286,2 млн.грн становили поточні витрати, 36,1 млн.грн – капітальні інвестиції. Більше половини (53,8%) загального обсягу витратили на очищення зворотних вод, 23,6% – на поводження з відходами, 21,2% – на збереження біорізноманіття і середовища існування. Основну частина (85,2%) витрат на природоохоронні заходи здійснили за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році від усіх джерел забруднення Волинської області в атмосферу потрапило 38,3 тис.т забруднюючих речовин, з них – 33,0 тис.т викинуто пересувними джерелами.Про це повідомляє Головне управління статистики Волині.Від стаціонарних джерел в повітря надійшло 5,3 тис.т забруднюючих речовин та 0,5 млн.т діоксиду вуглецю – одного з основних парникових газів, які впливають на зміну клімату.У розрахунку на квадратний кілометр території обсяги викидів забруднюючих речовин становили 1,9 т, на одну особу – 37,1 кг. Щільність викидів забруднюючих речовин на одиницю площі Волинської області найнижча в Україні, а за показником на одну особу менш забрудненими були лише Чернівецька та Закарпатська області.Найбільша частка викидів припадала на підприємства Володимир-Волинського, Маневицького, Локачинського районів та м.Луцька.За попередніми даними підприємствами та домогосподарства області торік утворили 668,1 тис.т відходів І–ІV класів небезпеки. З них 99,9% (667,2 тис.т) – малонебезпечні відходи ІV класу. На кінець 2019 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено 8,5 млн.т відходів, майже усі з них – це відходи IV класу, лише 1,1 тис.т належали до ІІІ класу небезпеки.Традиційно основними забруднювачами повітря та утворювачами відходів залишалися підприємства переробної та добувної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства.На охорону навколишнього природного середовища підприємства, організації та установи області витратили 322,3 млн.грн, з яких 286,2 млн.грн становили поточні витрати, 36,1 млн.грн – капітальні інвестиції. Більше половини (53,8%) загального обсягу витратили на очищення зворотних вод, 23,6% – на поводження з відходами, 21,2% – на збереження біорізноманіття і середовища існування. Основну частина (85,2%) витрат на природоохоронні заходи здійснили за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію