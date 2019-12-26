На Волині запрацює ще один ЦНАП

У Благодатному в приміщенні селищної ради невдовзі запрацює Центр надання адміністративних послуг.Про це йдеться на сайті мерії Нововолинська."Ремонтні роботи на цьому об’єкті виконують за кошти міського та селищного бюджетів. Загалом вже витратили понад триста тисяч гривень. У зв’язку із карантином змушені були відтермінувати відкриття, але сподіваюся, що найближчим часом буде можливість привезти сюди обладнання і меблі, які, відповідно до програми «U-LEAD з Європою», надають іноземні та українські фірми", – зазначив мер НововолинськаОглянувши дах та фоє установи, міський голова звернув увагу селищного головина необхідність проведення там ремонту. Зокрема, потрібно полагодити покрівлю даху, поциклювати й полакувати паркет.Керівник будівельної фірмизапевнив, що, враховуючи зауваження, до кінця наступного тижня ремонтні роботи на об’єкті завершать.