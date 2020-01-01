У прикордонника з Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 10:06
Минулої доби, 2 червня, підтвердили два нові випадки інфікування прикордонників коронавірусом у Донецькій та Волинській областях.
Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися – 5 стаціонарно та 16 – амбулаторно.
Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
Нагадаємо, 3 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус. Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16.
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Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися – 5 стаціонарно та 16 – амбулаторно.
Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
Нагадаємо, 3 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус. Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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