Бетонні блоки нового покоління від компанії «Le Bruk»: де їх виробляють і як їх купити. ФОТО*





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За словами її директора Ігоря Констанкевича, першими об'єктами, де використовували їх продукцію стали проекти будівельної компанії «Інвестор» — ЖК «Супернова», ЖК «Струмочок» та ЖК «Парковий квартал».



«Для виробництва блоків використовуємо бетон, в склад якого входять щебінь, цемент, вода, пісок і хімічна добавка, яка посилює міцність блоків. Крім того, додаткову міцність нашій продукції забезпечує метод формування блоків.



У виробництві блоків ми використовуємо технологію вібропресування. Принцип схожий до схеми, по якій виготовляється бруківка. З бетонозмішувача, який замішує розчин, бетон зсипається в ковш фронтального навантажувача, який, в свою чергу пересипає даний розчин в бункер крокуючої установки.



Засипання суміші, з якої формувається блок, відбувається у декілька циклів, які супроводжуються вібрацією, що дає розчину ущільнитись. Цей метод дозволяє нам формувати блоки точних розмірів і високої щільності», — каже Ігор Констанкевич.





На останньому етапі робіт блоки залишають на майданчику вистоюватися.



Директор компанії «Le Bruk» каже, що виробляють блоки різних розмірів, а стандартною є лише висота 60 сантиметрів.



«По товщині це — 30, 40, 50 і 60 см, а по ширині — 90, 120, 240 см. Менші блоки підходять для невеликого будівництва, а от більші для великих будівництв – наприклад, багатоповерхівок. Так, в фундаменті сьомого будинку «Супернови» використовували «60-ку, а на таунхаусах «Струмочка» – 40-ку», — каже він.



Нині потужніть лінії дозволяє виробляти щонайменше 60 блоків щодня, але в планах компанії розширення в декілька разів. Для цього почали підготовку майданчика.



«Минулого року ми ледве встигали робити бетонні блоки на об’єкти «Інвестора», тому вирішили розширятися, бо бачимо попит на нашу продукцію. На жаль, ми, як і всі підприємства відчули негативний вплив карантину, але поступово повертаємося до докарантинних об'ємів виробництва», — додав Ігор Констанкевич.



До слова, компанія «Le Bruk» здійснює доставку товарів у всі регіони України.



Ціна блоків — від 380 гривень (залежить від розмірів блоку).



Щоб отримати більше інформації телефонуйте у відділ продажів «Le Bruk» — +38(067)-334-11-12 або заходьте









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фундаментні блоки - основа міцності будь-якої будови. Вони повинні використовуватись як при будівництві маленької хатинки, так і багатоповерхової висотки. Бетонні блоки, виготовлені за технологією вібропресування (технологія, яка зараз поширена у виробництві бруківки), на Волині продає компанія «Le Bruk», яка почала їх виробляти минулого року.Про це повідомляють на сайті компанії.За словами її директора, першими об'єктами, де використовували їх продукцію стали проекти будівельної компанії «Інвестор» — ЖК «Супернова», ЖК «Струмочок» та ЖК «Парковий квартал».«Для виробництва блоків використовуємо бетон, в склад якого входять щебінь, цемент, вода, пісок і хімічна добавка, яка посилює міцність блоків. Крім того, додаткову міцність нашій продукції забезпечує метод формування блоків.У виробництві блоків ми використовуємо технологію вібропресування. Принцип схожий до схеми, по якій виготовляється бруківка. З бетонозмішувача, який замішує розчин, бетон зсипається в ковш фронтального навантажувача, який, в свою чергу пересипає даний розчин в бункер крокуючої установки.Засипання суміші, з якої формувається блок, відбувається у декілька циклів, які супроводжуються вібрацією, що дає розчину ущільнитись. Цей метод дозволяє нам формувати блоки точних розмірів і високої щільності», — каже Ігор Констанкевич.На останньому етапі робіт блоки залишають на майданчику вистоюватися.Директор компанії «Le Bruk» каже, що виробляють блоки різних розмірів, а стандартною є лише висота 60 сантиметрів.«По товщині це — 30, 40, 50 і 60 см, а по ширині — 90, 120, 240 см. Менші блоки підходять для невеликого будівництва, а от більші для великих будівництв – наприклад, багатоповерхівок. Так, в фундаменті сьомого будинку «Супернови» використовували «60-ку, а на таунхаусах «Струмочка» – 40-ку», — каже він.Нині потужніть лінії дозволяє виробляти щонайменше 60 блоків щодня, але в планах компанії розширення в декілька разів. Для цього почали підготовку майданчика.«Минулого року ми ледве встигали робити бетонні блоки на об’єкти «Інвестора», тому вирішили розширятися, бо бачимо попит на нашу продукцію. На жаль, ми, як і всі підприємства відчули негативний вплив карантину, але поступово повертаємося до докарантинних об'ємів виробництва», — додав Ігор Констанкевич.До слова, компанія «Le Bruk» здійснює доставку товарів у всі регіони України.Ціна блоків — від 380 гривень (залежить від розмірів блоку).Щоб отримати більше інформації телефонуйте у відділ продажів «Le Bruk» — +38(067)-334-11-12 або заходьте на сайт або на сторінку в Facebook.

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